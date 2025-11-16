Suscribete a
Un profesor español, contundente con la forma de corregir los exámenes de otros docentes: «No te da derecho a...»

El usuario de X @erprofedelengua colgó una captura de una corrección que le llevó a la indignación

Parte del examen que ha criticado el tuitero
M.C.

Corregir exámenes es una de las labores fundamentales de un profesor. No sólo para calificar a sus alumnos, sino para guiarlos con las anotaciones y correcciones, señalando lo que está mal para que no ocurra la próxima vez.

Esto, en teoría. Porque en la ... práctica y a juzgar por la corrección de un examen que se ha hecho viral estos días en redes sociales, esas correcciones constructivas no siempre se hacen con buen espíritu.

