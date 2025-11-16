Un profesor español, contundente con la forma de corregir los exámenes de otros docentes: «No te da derecho a...»

Corregir exámenes es una de las labores fundamentales de un profesor. No sólo para calificar a sus alumnos, sino para guiarlos con las anotaciones y correcciones, señalando lo que está mal para que no ocurra la próxima vez.

Esto, en teoría. Porque en la ... práctica y a juzgar por la corrección de un examen que se ha hecho viral estos días en redes sociales, esas correcciones constructivas no siempre se hacen con buen espíritu.

Al menos eso es lo que ha denunciado el usuario de X @erprofedelengua, que aunque entiende que a veces puedan surgir momentos de frustración con el sistema, ha criticado duramente la forma de corregir de otro docente.

«Esto es para llevarlo a inspección del tirón. Si me estás leyendo y haces este tipo de correcciones, háztelo mirar con urgencia. Esto es violencia verbal», escribía en el mensaje inicial, que acumula cerca de 10k 'me gusta'.

Ese texto lo acompaña de un examen corregido en el que se pueden leer frases en rojo como «esto no se pone ni en 2º de ESO» o «tienes un nivel anormalmente bajo para estar en 2º de bachillerato».

«No te da derecho a humillar a un alumno»

Tras hacerse viral, el profesor ha explicado su crítica: «Se ha hecho viral porque hay debate con ello, cuando no debería haberlo. Estas correcciones son fruto de una frustración con un sistema que permite que el alumnado siga su curso mientras se reduce la exigencia, sí, pero eso no te da derecho a humillar a un alumno», sentenciaba.

Sigo flipando. Se ha hecho viral porque hay debate con ello, cuando no debería haberlo. Estas correcciones son fruto de una frustración con un sistema que permite que el alumnado siga su curso mientras se reduce la exigencia, sí, pero eso no te da derecho a humillar a un alumno. https://t.co/tKww6eZb2y — Alejandro (AKA Profe de Lengua) (@erprofedelengua) November 12, 2024

El debate en redes está servido al respecto del tono que emplea el profesor del examen en cuestión. Algunos defienden que en un curso como 2º de bachillerato, el último del instituto y no obligatorio, un chico casi mayor de edad puede aguantar cierta rigidez a la hora de recibir correcciones del docente de turno.

Otros, por el contrario, creen que puede ser mucho más efectivo realizar las correcciones con algo menos de dureza.