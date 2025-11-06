Un profesor de autoescuela explica qué hay que hacer cuando los frenos fallan en autopista: «No entres en pánico»

En España, el coche es el medio de transporte más utilizado en el día a día. Miles de conductores recorren autopistas y carreteras a diario, confiando en que la mecánica de sus vehículos responderá sin complicaciones. Sin embargo, el tráfico es un entorno ... vivo, lleno de imprevistos, en el que la seguridad depende tanto de los conductores como del estado del propio vehículo. Entre las incidencias más temidas se encuentra el fallo de los frenos, especialmente cuando se circula a alta velocidad, y es que, saber actuar en esos momentos, es crucial.

Conscientes de la importancia de la prevención, la autoescuela Hoy Voy compartió recientemente un vídeo en TikTok en el que uno de sus instructores explica paso a paso cómo reaccionar si el sistema de frenado deja de funcionar mientras se va por autovía o autopista.

Lejos de alarmar, el objetivo del vídeo es desmontar los errores más comunes. El instructor señala que algunas reacciones instintivas pueden resultar peligrosas: «Pues si has pensado en apagar el motor, poner el freno de mano… Error». Y añade: «Eso podría hacerte perder el control del vehículo y que la cosa acabe en tragedia». Por ello, el mensaje se centra en ofrecer una guía concreta y secuencial para mantener la calma y reducir la velocidad de forma segura.

Frenar sin frenos: las maniobras que pueden salvar vidas

El profesor insiste en un primer punto clave: «Lo más importante, no entres en pánico». Mantener la cabeza fría permite aplicar el resto de instrucciones de forma ordenada. El siguiente paso, según revela el instructor, consiste en señalizar la situación al resto de conductores: «Primero, enciende las luces de emergencia y si ves que hay más usuarios y tocando el claxon, vamos a evitar un posible accidente, toca el claxon». Una señal que alerta a los vehículos cercanos para que mantengan distancia y faciliten las maniobras.

Una vez hecho esto, el instructor explica cómo detener el coche sin usar el sistema de frenos convencional. «Entonces, vamos a frenar utilizando el motor, ¿y eso qué significa?». El procedimiento, conocido como frenada de motor, consiste en bajar marchas progresivamente: «Pues significa ir bajando de marchas. Cada marcha que vayamos hacia abajo, le estaremos dando al coche más fuerza y menos velocidad y el motor será el que haga la función de retener el vehículo».

Este método permite que la desaceleración sea gradual, evitando bloqueos repentinos. De forma paralela, se puede recurrir al freno de mano, pero con cuidado: «Y a la vez que hacemos esa reducción de marchas, si nuestro coche tiene palanca, no es el caso de estos con botón, iremos tirando de la palanquita, sube, baja, sube, baja, sube, baja sin llegar a bloquear las ruedas, ¿vale? Si tiramos la palanca y bloqueamos las ruedas, perderemos el control del vehículo». Sin embargo, el profesor matiza que no todos los coches permiten esta maniobra. «En el caso de los frenos de mano de botón eléctricos, no podremos hacer ese juego del 'tiqui tiqui', porque una vez que se pone, bloquea y tensa de golpe». Es decir, la técnica del freno progresivo sólo es posible en vehículos con freno de mano manual. En ese sentido, cabe destacar que la creciente presencia de vehículos automáticos y sistemas avanzados de asistencia a la conducción puede generar una falsa sensación de control absoluto. La tecnología ayuda, pero no sustituye la capacidad del conductor para responder a lo inesperado.

Por último, el instructor explica qué hacer si, aun aplicando estas técnicas, el vehículo sigue sin detenerse por completo. En algunas autopistas existen zonas especialmente diseñadas para este tipo de emergencias. «Y aparte de todo eso que hemos comentado ahí dentro, si nos encontramos una señal como esta, será el sitio adecuado para frenar si fallan los frenos, ya que es una zona de frenado de emergencia y en la arena que hay ahí preparada, nuestro coche quedará clavado». Estas rampas de grava actúan reduciendo la velocidad del vehículo por fricción, logrando que se detenga con seguridad.