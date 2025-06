Un profesor de anatomía explica por qué no deberías ducharte con agua fría en plena ola de calor: «Estás engañando a tu cuerpo»

España se prepara para vivir una de sus primeras olas de calor del verano con máximas que superarán los 40–42 ºC en zonas como los valles del Guadalquivir, Ebro y Guadiana, y noches que no bajarán de 23–25 ºC durante el fin de semana del 28 de junio al 1 de julio

Cuando el calor aprieta de esta manera, muchas personas sienten la necesidad de ducharse con agua exageradamente fría. Sin embargo, no son pocos los expertos que advierten que esa elección podría no ser la más saludable, e incluso contraproducente.

Una de las voces que se ha posicionado al respecto es Adam Taylor, profesor de anatomía en la Universidad de Lancaster (Reino Unido). En un artículo reciente publicado en 'The Conversation', explica que ducharse con agua helada puede llegar a obstaculizar la capacidad de nuestro cuerpo para enfriarse correctamente. Pero ¿por qué?

Por qué no deberías ducharte con agua helada en plena ola de calor

El cuerpo humano se mantiene en torno a los 37 °C para funcionar de forma óptima. Cuando el calor interno sube, el cerebro envía señales para dilatar vasos sanguíneos y activar la sudoración, mecanismos que ayudan a disipar calor en la piel y mediante la evaporación. Sin embargo, si te expones a agua fría, los vasos cerca de la piel se contraen y el flujo sanguíneo hacia la superficie disminuye.

Esa contracción brusca de vasos significa que el calor interno no se transfiere al exterior: «estás engañando a tu cuerpo diciéndole que no necesita enfriarse, sino que en realidad necesita conservar el calor», advierte Taylor. En condiciones de calor extremo, esto puede ser contraproducente.

Además, mojar la piel con agua muy fría (por ejemplo a 15 °C) puede provocar un choque térmico: los vasos se tensan rápidamente, sube la presión arterial y el corazón debe trabajar más. En personas con enfermedades cardíacas, esto puede desencadenar latidos irregulares o incluso situaciones graves.

El experto, sin embargo, trata de no ser alarmista en el artículo, pues asegura que estos «choques» suelen darse en casos extremos, no en una simple ducha casera. Aconseja optar por agua fresca, no helada, para ayudar al cuerpo a mantener temperatura sin alterar su sistema de regulación térmica .