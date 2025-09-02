Un profesor analiza el inglés de Carlos Alcaraz: «Aquí tenemos un error básico»

Carlos Alcaraz acapara las miradas en el US Open. El español tiene el claro objetivo de recuperar el número uno del ranking ATP que ocupa actualmente su mayor rival, el italiano Jannick Sinner. Tras vencer en la final de Cincinnati y vengarse de la derrota en Wimbledon, el murciano - que disputa los cuartos de final ante el checo Jiří Lehečka, es uno de los máximos favoritos para llevarse el Grand Slam de Estados Unidos.

El de El Palmar, que ha sorprendido en este torneo por su nuevo corte de pelo, no solo ha evolucionado dentro de la pista, también fuera de ella. Una imagen que no tardó en viralizarse de la misma forma que ha hecho su mejora en el nivel de inglés, lo que le permite afrontar las conferencias de prensa internacionales con mucha mayor soltura de la que tenía en sus inicios.

«Hace unos años entraba en la sala de prensa sudando, pensando 'a ver si voy a entender la pregunta y qué voy a contestar'. Ahora me siento más cómodo, como en casa», explicó el actual número dos del mundo.

«Mi inglés ha mejorado mucho. Trato de hablarlo con los jugadores, con la gente del circuito… y ver series y películas en inglés me ha ayudado bastante», comentó sonriente en una rueda de prensa, en la que además puntualizó que se trata de un trabajo diario, que requiere también de sacrificio como el propio tenis.

El trabajo de Carlos Alcaraz y el inglés

En este contexto, un profesor de inglés de la conocida cuenta en Tik Tok @letsspeakenglish ha analizado en la plataforma digital el inglés del tenista español. «Cómo ha mejorado el inglés este chaval, ahora se siente más cómodo...fluidez, agilidad y pronunciación», destaca el experto en un vídeo.

El especialista felicita al tenista diciendo que «transmite confianza» y que ha realizado un excelente trabajo, pese a que en una de sus últimas ruedas de prensa cometió algún que otro «error básico». «Joder qué bien íbamos», dice el experto en la grabación, en la que se refiere al uso incorrecto de la tercera persona en singular. «My english have improved a lot es fatal, lo correcto es my english has improved a lot», corrige.

«Ese error te jode la imagen», dice el profesor de la lengua de William Shakespeare, que hace hincapié en fijarse en los pequeños detalles, esos que «marcan la diferencia». No obstante, el experto sostiene que «se nota que ha mejorado y ha perdido el miedo, por lo que le felicito».