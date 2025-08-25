Da a probar a sus padres estadounidenses la comida de Asturias y sus reacciones lo dicen todo: «El señor está meditando cómo huir de EE.UU. después de esto»

Los españoles somos los únicos que podemos fardar de Real Madrid y FC Barcelona. Sí, hay otros muchos clubes muy grandes en otros países, pero todo el mundo admira a Real Madrid y FC Barcelona. ¿Por qué hemos tenido la suerte de nacer en sus tierras? ¿Por qué tenemos el mismísimo Bernabéu que tanta gente muere por conocer a tiro de transporte público? ¿Por qué nosotros? ¿Qué probabilidad había de nacer en España, de tener la vida que tenemos? Lo mismo aplica con la comida: España es venerada desde fuera por ella, no por nada. Los extranjeros ubican rápidamente a los españoles: «¡Ahh! ¡Paella! ¡Tortilla!». ¿Por qué hemos tenido la suerte de nacer en este país de buena comida?

Sophie no nació en España, no, sino en Estados Unidos, que tampoco está mal. En sus redes sociales comparte su proceso de 'españolización', según ella misma proclama. Graba sus vídeos, o parte de ellos, hablando un español torpe pero más o menos certero, y se autodenomina «tu guiri favorita», gustosa del buen rollo y entusiasta de la siesta. Se aprecia, efectivamente, su apego por la cultura española.

Hace probar la comida española a sus padres y...

Sus dos vídeos más virales se han dado recientemente: aprovechó una visita de sus padres para llevarlos a comer a un restaurante en Cangas del Narcea, en Asturias. El objetivo: darles a probar comida española típica y de calidad y grabar su reacción. La gracia, ja, se ha traducido en casi cuatro millones de visitas.

Primero, ambos prueban las croquetas. La madre asiente con severidad: «Okay... Wow». El padre mastica y escudriña antes de rendirse a su sabor y mirar a su mujer como quien acaba de descubrir un bebé llorando en su puerta. Luego toman unas rodajas de tomate que les suma también en un estado de fascinación y un poco de rabo de toro y solomillo. El padre repite las mismas muecas: inclinado hacia abajo, niega lentamente con la cabeza, como si no diese crédito, y no cesa de repetir «wow». La madre le pone la mano encima del hombro. Parece un drama intragable, pero no.

El besugo prolongó el deleite, y el padre terminó por expresar cómicamente en español su experiencia sensorial: «¡Boca fiesta!». En el otro vídeo viral, grabado en el mismo momento pero ya en la hora del postre, los padres prueban la tarta de queso. Las reacciones del padre, de nuevo, lo dicen todo: «Creo que he muerto y estoy en el cielo». La comida asturiana fue todo un éxito para estos padres estadounidenses.