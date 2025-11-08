Suscribete a
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La ciencia da la respuesta

Aunque parece un simple juego de palabras esta cuestión ha traído de cabeza a científicos, filósofos y curiosos durante siglos

Jorge Herrero

Madrid

Esta cuestión es una de las preguntas más antiguas de la humanidad, una especie de enigma filosófico y científico que ha intrigado a generaciones. Aunque parece un simple juego de palabras, la cuestión sobre qué fue primero, el huevo o la gallina, ... en realidad ha traído de cabeza a científicos, filósofos y curiosos durante siglos, ya que, en el fondo, plantea una reflexión sobre los orígenes de la vida y la evolución. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que la respuesta a este acertijo podría haber sido finalmente encontrada.

