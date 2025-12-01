Preguntan a Vicente Vallés qué opina sobre el Premio Planeta a Juan del Val y es contundente en su respuesta: «Cuando hablamos de literatura...»

Juan del Val se convertía el pasado mes de octubre en el 74º ganador del Premio Planeta, dotado con un millón de euros, gracias a su última novela, 'Vera, una historia de amor'. Desde que fuera escogida por el jurado ... entre las 1320 presentadas a la edición, la obra del madrileño ha generado mucha expectación y, sobre todo, muchas críticas en torno su victoria, al entender que no es de la calidad propia de un galardón tan prestigioso como este.

El propio colaborador de 'El Hormiguero' ha hablado en varias ocasiones sobre esto, criticando con dureza que muchos comentarios valorativos vinieran de personas que ni siquiera habían leído su libro. Además, ha cargado contundentemente contra aquellos que le acusaban de haber ganado el Premio Planeta por trabajar en Atresmedia. «Es un argumento de una pobreza intelectual que no merece la pena contestar», aseguró hace un mes en una entrevista para la Cadena COPE.

Respecto a aquellos que sí habían terminado la novela, aseguró que se tomaba los comentarios con buen humor, aunque fueran malos. «Me gusta leer lo que se publica, aunque es difícil encontrar algo que no sea básico o previsible [...] Nunca protestaría por una crítica fundada desde una opinión respetable. Eso forma parte del juego. Lo que intento ignorar es lo previsible y lo que busca hacer daño sin fundamento. Eso me da igual. Me molesta un segundo y sonrío. Acepto perfectamente las críticas, buenas y malas», comentó en otra entrevista para el portal Yotele.

La entrega de este último Premio Planeta ha sido uno de los temas más comentados de estos últimos meses, no solo por parte del propio Juan del Val. Acerca de este tema le han preguntado en varias ocasiones a algunos de los rostros más conocidos de la televisión, a los que han cuestionado en este último mes acerca de la autencidad del galardón literario.

Vicente Vallés opina sobre la victoria de Juan del Val en el Premio Planeta

Uno de los últimos en hacerlo ha sido Vicente Vallés, presentador de Informativos de Antena 3 y compañero de cadena del escritor madrileño. El periodista de Atresmedia, que acaba de publicar su novela 'La caza del ejecutor', opinó hace unos días sobre esta victoria del tertuliano de 'El Hormiguero'. Además, dejó claro si se había planteado realmente la posibilidad de ganar alguna vez este importante trofeo de literatura.

Vallés insistió en esta conversación en que «el veredicto lo da el lector» de 'Vera, una historia de amor'. «Todos los demás veredictos que se pueden dar en los medios de comunicación de opinadores y tal son legítimos y respetables», señaló el presentador madrileño ante esta cuestión.

Sin embargo, para él, cuando se habla de literatura, el veredicto lo debe dar siempre «el lector» y no el crítico: «Creo que debemos dar al lector esa posibilidad».

Vicente Vallés, claro sobre si se ve ganando el Premio Planeta en el futuro

En cuanto a posibilidad de seguir los pasos de Juan del Val y llevarse el influyente galardón del Grupo Planeta, Vicente Vallés ha asegurado que no es algo que haya pasado por su mente a la hora de componer sus libros: «Ni me lo planteo. Nadie puede sentarse a escribir pensando que le van a dar el Planeta».

El periodista de Antena 3 ha publicado cuatro novelas desde que lanzara la primera en 2017, pero jamás ha empezado ninguna de ellas pensando en que estas puedan ser galardonadas con ningún trofeo. «Sólo me planteo este proceso de escribir novelas el disfrute de escribir», ha sentenciado sobre la posibilidad de hacerse con el Planeta.