Suscribete a
ABC Premium

Preguntan a Vicente Vallés si se ve ganando un Premio Planeta como Juan del Val y es muy sincero en su respuesta: «Solo me planteo...»

El presentador de los informativos de Antena 3 no se corta y dice si sería capaz de hacerse con el prestigioso galardón literario

Preguntan a Vicente Vallés qué opina sobre el Premio Planeta a Juan del Val y es contundente en su respuesta: «Cuando hablamos de literatura...»

Preguntan a Juan del Val a qué partido votará en las próximas elecciones y su respuesta coincide con la de muchos españoles: «Tengo claro a quien no»

Preguntan a Vicente Vallés si se ve ganando un Premio Planeta como Juan del Val y es muy sincero en su respuesta: «Solo me planteo...»
Preguntan a Vicente Vallés si se ve ganando un Premio Planeta como Juan del Val y es muy sincero en su respuesta: «Solo me planteo...» Instagram/Antena 3
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La proclamación de Juan del Val como ganador del Premio Planeta 2025 ha causado un enorme revuelo social. Y es que son muchos los que han cuestionado que el periodista y su novela, 'Vera. Una historia de amor', sean merecedores de este ... galardón dotado de un millón de euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app