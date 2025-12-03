Preguntan a Vicente Vallés si se ve ganando un Premio Planeta como Juan del Val y es muy sincero en su respuesta: «Solo me planteo...»

La proclamación de Juan del Val como ganador del Premio Planeta 2025 ha causado un enorme revuelo social. Y es que son muchos los que han cuestionado que el periodista y su novela, 'Vera. Una historia de amor', sean merecedores de este ... galardón dotado de un millón de euros.

Tanto profesionales del sector como la gente de la calle han criticado que se le dé este reconocimiento al colaborador de 'El Hormiguero', puesto que trabaja en Atresmedia. Cabe recordar que el Grupo Planeta es el accionista de referencia de esta compañía de medios de comunicación.

Lo cierto es que Del Val no se ha quedado callado ante estas acusaciones y se ha mostrado tajante. «Es un argumento de una probreza intelectual que no merece la pena contestar», declaró en la cadena COPE. Además, el escritor asegura que muchos comentarios destructivos proceden de personas que ni siquiera se han leído su libro.

Sin embargo, más allá de las opiniones generales, las que más interesan son las de sus compañeros de profesión. Por ello, le han preguntado a Vicente Vallés en una entrevista para El HuffPost qué piensa sobre que Juan del Val haya recibido el Premio Planeta 2025. El presentador de los informativos de Antena 3 ha sido claro.

Vicente Vallés, claro sobre que Juan del Val haya ganado el Premio Planeta 2025

«¿Qué opinión tienes sobre el premio a Juan del Val?». Esta es la cuestión que le han planteado Vicente Vallés y él no ha tenido reparo en responderla. «Todos los demás veredictos que se pueden dar en los medios comunicación de opinadores son legítimos y respetables, pero cuando hablamos de literatura, el veredicto lo da el lector», sostiene.

En la misma charla, también le han preguntado al presentador de Antena 3 si se ve ganando un Premio Planeta. El periodista ha sido sincero.

Preguntan a Vicente Vallés si se ve ganando un Premio Planeta y esto es lo que dice

«¿Te ves ganando un premio Planeta como Juan del Val?». Esta es otra de las preguntas a las que ha tenido que hacer frente Vicente Vallés. Aunque no es fácil responderla, el comunicador ha querido ser sincero. «Ni me lo planteo. Nadie puede sentarse a escribir pensando que le van a dar el galardón. Solo me planteo este proceso de escribir novelas al disfruta de escribir» , sentencia.