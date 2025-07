Preguntan a Maxi Iglesias a qué partido votó en las últimas elecciones y es claro en su respuesta: «Te permite dar una opinión»

Las entrevistas cada vez se vuelven más complicadas ya que los entrevistadores no solo buscan conocer alguna curiosidad de la persona que se sienta frente a ellos o los detalles de su nuevo proyecto sino que buscan conocer hasta aspectos totalmente desconocidos.

El ejemplo más claro de esta dinámica son las «preguntas clásicas» de David Broncano, que cuestiona a todos sus invitados por el dinero que tienen en el banco o por el número de relaciones sexuales que han mantenido en los últimos 30 días.

El actor Maxi Iglesias participó en el podcast de 'Ac2ality' donde le hicieron una particular pregunta que en los últimos tiempos han repetido a varios de sus invitados: «A qué partido votaste en las últimas elecciones?»

La respuesta de Maxi Iglesias sobre a quién votó

El voto es secreto en España por derecho, aunque a algunas personas no les importa desvelarlo. Sin embargo, otros prefieren guardárselo para sí mismos por diversos motivos desde ser un personaje público hasta querer que no le encasillen en determinada posición ideológica.

No fue el caso de Maxi Iglesias que dio una respuesta muy clara a las periodistas: «No voté». El actor explicó que en las últimas elecciones -que fueron el 23 de julio de 2023- no se encontraba en España y decidió no participar en los comicios. Asimismo, señaló que también declinó hacerlo por correo: «Siento que lo del voto por correo es algo nefasto y seguramente no sea del todo certero».

Tras este titular, el actor quiso desarrollar más su respuesta. «Votar te permite dar una opinión y como no sé, como no conozco toda la fotografía, no voy a opinar por el hecho de haber metido una papeleta en una urna», señaló.

Asimismo, expresó que no había leído los programas electorales ni «lo que dejaron de hacer años atrás o lo que habían prometido que iban a hacer que no habían hecho y que siguen sin hacerlo» decidió no votar al no sentir que estaba lo suficientemente informado.

«¿Para qué? Alguien me va a sacar los colores y me va a decir 'eso no lo hicieron', siempre va a haber alguien más informado que yo», sentenció el protagonista de series como 'Valeria'.

El vídeo, subido el pasado mes de junio, ha adquirido una gran repercusión en las redes sociales. Algunos consideran «peligroso» este discurso, especialmente lo relacionado con sembrar dudas sobre el voto por correo.

Asimismo, otros lamentan que no todos hagan uso de un derecho que tardó tanto en conquistarse en España.