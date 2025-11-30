Preguntan a jóvenes si le cobrarían alquiler a su pareja por vivir en su casa y esta es la respuesta: «Es cuestión de cultura»

La falta de accesibilidad a la vivienda es uno de los problemas que más afecta desde hace años a los jóvenes españoles. A los bajos sueldos que ingresan muchos de ellos ─casi la mitad de los menores de 25 años cobra salarios ... inferiores a 1.252,7 euros brutos al mes─ se suma también el creciente precio del sector inmobiliario, que impide que muchos de estos puedan independizarse de sus padres y limita a muchos de ellos a conformarse con un alquiler alto.

Aquellos pocos que pueden acabar optando a una hipoteca lo hacen con mucho esfuerzo, años de ahorros y muchos sacrificios de por medio. Es por ello que, cuando una pareja decide mudarse al piso que uno de ellos está pagando cada mes con su sueldo, muchos se pregunten si se debe llevar a cabo un trámite tan delicado como cobrar una especie de alquiler a la persona a la que amas.

Sobre esta cuestión han preguntado ahora a muchos jóvenes españoles, que se han abierto para debatir en torno a una pregunta muy polémica: «Si tienes una casa, ¿cobrarías alquiler a tu pareja?». Una cuestión que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde el vídeo de esta joven reportera no ha tardado en viralizarse en las últimas horas.

Los jóvenes responden si le cobrarían alquiler a su pareja por vivir en su casa

Ante la interrogación que se plantea, la mayoría de los cuestionados ha respondido afirmativamente que, ante la situación actual que se vive en España, sí les pediría un alquiler a su pareja por vivir en ella: «Si la casa es mía, claro que le cobraría», ha asegurado uno de estos jóvenes, mientras que otros han aclarado que la cifra que se exija a la otra persona dependerá siempre de «las circunstancias».

Otros, por su parte, han preferido evitar cualquier tipo de malentendido y admitir que no cobrarán a su pareja en el caso de que se compraran una casa. «Mientras yo pueda sostenerlo, no. Es cuestión de cultura, más que todo, porque yo vengo de Venezuela y me acostumbré a que sea así», ha reconocido uno de los encuestados, que no haría pagar nada en caso de que ambos compartieran techo.

Entre los casos afirmativos, muchos han querido argumentar que esto debe hacerse así porque la casa «no es solo la titularidad de la propiedad, sino también todo lo que conlleva». También que este pago «a medias» a las parejas «es lo justo» porque se está compartiendo una propiedad.

Los hay también que han hablado del problema del acceso a la vivienda en nuestro país, explicando que mientras esto suceda, habrá que pagar un alquiler a la persona que ponga la casa: «Dada la situación que se vive en España, no sé si podré comprarme una casa. No sé, habría que valorarlo, también depende de lo que él cobre y de la situación», ha concretado una de las jóvenes preguntadas.

La pregunta ha generado polémica en redes sociales

El vídeo no ha tardado en dar la vuelta al mundo en redes sociales, generando un gran impacto por la polémica pregunta que plantea la reportera. Son muchos los usuarios que han reaccionado en el vídeo, que supera los 2,7 millones de visualizaciones en las últimas horas y que ha conseguido acumular casi 400 respuestas.

Entre los comentarios más destacados, el de un internauta que ha criticado mucho la actitud de algunos de los jóvenes que cobrarían un alquiler a su novio o novia: «¿Cómo se le va a cobrar a la pareja por vivir juntos sin importar de quién de los dos sea la casa? En todo caso se dividen los gastos de consumo y servicios», ha dicho este hombre.

Otros tantos se han posicionado también en contra de este pago, explicando que muchos de los que responden no quieren una pareja, sino «un inquilino»: «Si la casa va a ser tuya, no es moral que le cobres alquiler porque ese dinero está yendo para tu propiedad», ha respondido otro de estos usuarios.