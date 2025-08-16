Preguntan a la gente cuál es la canción del verano de este año: hay una clara ganadora en las respuestas

Cada verano está marcado por una canción. Todos los años se lanza al mercado un tema que es, sin duda, el más escuchado durante los meses de julio y agosto. La mayoría lo conoce y se convierte en un verdadero fenómeno sociocultural.

Para que una composición pase a ser calificada como la canción del verano, su ritmo debe ser contagioso y tiene que haber logrado conquistar hasta a aquellas personas con un gusto musical totalmente opuesto.

'Quédate' (Quevedo) lo consiguió en 2022, 'Columbia' (Quevedo) lo hizo en 2023 y 'Si antes te hubiera conocido' (Karol G.) se coronó en 2024. Ahora, surge de nuevo este debate: ¿cuál es la canción del verano 2025?

ABC sale a la calle para hacerle esta pregunta a la gente. Aunque las respuestas son muy variadas, hay una clara ganadora.

La gente opina sobre cuál es la canción del verano 2025

ABC sale a la calle para preguntarle a la gente cuál es la canción del momento. 12 personas son las que han contestado a esta pregunta y, aunque hay respuestas de todo tipo, hay un tema que está arrasando este verano 2025.

Una joven menciona 'QLOO*', de Young Cister, Kreamly. Para otra chica la mejor composición es 'Viajando por el mundo', de Karol G. 'Superestrella' (Aitana), 'Aurora' (Mora y De La Rose), 'NUEVAYoL' (Bad Bunny) y 'The weekend' (Mnak) también han sido seleccionadas.

No obstante, hay dos temas que se han repetido. El segundo puesto es para 'No tiene sentido', de Beéle, con dos votos. Por lo tanto, la canción del verano 2025, según estos jóvenes, es 'TUCHAT', de Quevedo.

El proyecto del artista canario, que ha recibido seis votos, está arrasando en festivales y no para de sonar en todas las radios del país. Aunque todavía quedan unas semanas para poner fin al periodo estival, parece que es la clara ganadora.