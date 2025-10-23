Preguntan a un funcionario español por cuánto dinero prescindiría de sus vacaciones y su respuesta es contundente: «Me tendrían que dar...»

Las vacaciones son un derecho de todos los trabajadores y así están reconocidas en el artículo 38 de los Estatuto de los Trabajadores.

En esta ley se explica que el periodo de vacaciones anuales retribuidas no son sustituibles por compensación económica y estas, ... además, no pueden tener una duración inferior a 30 días naturales.

Asimismo, este periodo de descanso se tiene que fijar de común acuerdo entre el empresario y el trabajador. El último tendrá que conocer sus días libres al menos dos meses antes del comienzo del disfrute.

No obstante, desde la cuenta de TikTok de Talent Match, una empresa de recursos humanos y selección de personal, preguntaron hace unos meses y antes de verano a diversos trabajadores si prescindirían de sus vacaciones por alguna cuantía.

Preguntan a un funcionario por cuánto dinero renunciaría a sus vacaciones

Una de las respuestas a este supuesto hipotético es la de un funcionario que se dedica al mantenimiento de señales. Este hombre explica que cobra entre 1.500 y 1.800 euros al mes y señala que a la hora de irse de vacaciones «se pueden ir tranquilamente 1.500 euros sin hacer grandes cosas».

Con este contexto, este empleado público afirma que, en el caso de que se pudieran sustituir las vacaciones a cambio e una cuantía económica, él no prescindiría de ellas. «Las tengo que hacer sí o sí», contesta.

Siguiendo con el caso ficticio, este hombre se ha atrevido a poner una cantidad concreta por la que sería capaz de renunciar a ellas: «Me tendrían que dar un millón de euros».

En la cuenta de esta empresa de recursos humanos es habitual encontrar vídeos en los que se pone a trabajadores en España en casos hipotéticos sobre cuestiones laborales. Asimismo, los vídeos más habituales consisten en preguntar a la gente a qué se dedican y cuánto dinero ganan.