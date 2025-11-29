Preguntan a Fernando Torres por la situación de Lamine Yamal y es contundente en su respuesta: «Creo que un potencial así no...»

A pesar de que han pasado ya varios años desde que colgara las botas, Fernando Torres continúa siendo uno de los personajes más relevantes dentro del fútbol español. El exjugador del Atlético de Madrid y de la Selección española continúa muy ligado al mundo del deporte ... , ahora como entrenador del filial rojiblanco, al que ha conseguido colocar como líder del Grupo 2 de Primera Federación.

Esta nueva etapa como técnico ha permitido que el madrileño, de 41 años, pueda marcarse nuevos objetivos tras la retirada. Entre sus grandes sueños, por supuesto, se encuentra el de seguir los pasos del Cholo Simeone en el futuro y llegar al banquillo del club rojiblanco. «Ojalá algún día me elijan para ser entrenador del primer equipo, si sigo haciendo bien mi trabajo», aseguró hace unos días en una entrevista a Radioestadio Noche, con Edu Pidal y Rocío Martínez.

En esta misma charla para el programa de Onda Cero, la leyenda del Atleti también habló sobre el gran momento de forma que atraviesa la Selección de Luis de la Fuente, a la muchos expertos la sitúan ya como favorita para hacerse con el Mundial 2026. De conseguirlo, repetirían así el título internacional que el propio Torres consiguió en Sudáfrica 2010 junto a sus compañeros, entrenados entonces por Vicente del Bosque.

El exdelantero español se deshizo en elogios con la actual campeona de Europa, con la que admite que tanto él como miles de aficionados al fútbol se están divirtiendo en los últimos tiempos. «Todos estamos disfrutando con la Selección muchísimo. Es ilusionante, es un equipo joven, que creo que contagia y genera ilusión. A mí me encanta ver a la Selección de Luis y a los jugadores, parece que llevan ahí toda la vida, tienen muchas cosas similares [a la España de 2010]», admitió el ex del Liverpool y Chelsea ante los micrófonos del programa.

Edu Pidal no dudó en comparar al que fuera autor del gol que dio a España la Eurocopa de 2008 con la actual estrella de La Roja, Lamine Yamal. «Hay un paralelismo entre tú y Lamine, ¿qué le aconsejarías?», le preguntó al futbolista madrileño, que habló claramente sobre el potencial del extremo del FC Barcelona y no dudó en darle un consejo de cara al futuro.

Fernando Torres dice lo que muchos piensan de Lamine Yamal

A pesar de las comparaciones, para Fernando Torres poco tienen que ver los inicios que tuvo él con el despunte que ha demostrado el joven futbolista, de apenas 18 años. «El impacto que Lamine ha tenido en el fútbol mundial, en un equipo que está jugando en Europa, está muy alejado de la que me tocó vivir a mí. Es un contexto diferente», recordó el apodado como 'El Niño'.

El ahora entrenador del filial del Atlético de Madrid consideró que, a pesar de su juventud, Lamine «ha demostrado un potencial tan alto que es muy ilusionante». Así lo ha evidenciado durante estos años tanto con el Barça como con la Selección, a pesar de la mala racha que ha atravesado en los últimos meses a raíz de las lesiones.

Torres le quiso mandar un consejo al delantero catalán, al que recomienda «que disfrute de lo que mejor hace, que es jugar al fútbol», en referencia a las últimas polémicas que ha protagonizado. «No lo conozco como persona, debería conocerlo para poder saber qué tiene en su cabeza, pero creo que un potencial así no recuerdo haberlo visto en mucho tiempo», aseveró.

A pesar de que nunca ha visto a nadie con la precocidad de Lamine, lo cierto es que el exjugador ha evitado las equiparaciones con Leo Messi, al que considera «el mejor de todos los días. «No recuerdo cómo era Messi con su edad. No creo que vayamos a ver algo ni siquiera parecido, pero el impacto que ha tenido Lamine y lo que es hoy hay que disfrutarlo y hay que ayudarle», sentenció Fernando en Radioestadio Noche.