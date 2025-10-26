Preguntan al empresario José Elías a qué partido votó en las últimas elecciones generales y esta es su respuesta: «Para lo que tenemos en España...»

En los últimos años, la desafección política se ha extendido con fuerza entre amplios sectores de la sociedad española y, para muchos, el sistema parece haberse vuelto incapaz de representar sus intereses reales.

Sobre este tema ha hablado recientemente el empresario José Elías, ... fundador de Audax Renovables y conocido por sus intervenciones en distintos podcasts sobre economía y liderazgo empresarial. En una de sus conversaciones más recientes, Elías reflexionó sobre la situación política del país y reconoció abiertamente que ya no cree en la política española.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión