Preguntan al empresario José Elías a qué partido votó en las últimas elecciones generales y esta es su respuesta: «Para lo que tenemos en España...»
En los últimos años, la desafección política se ha extendido con fuerza entre amplios sectores de la sociedad española y, para muchos, el sistema parece haberse vuelto incapaz de representar sus intereses reales.
Sobre este tema ha hablado recientemente el empresario José Elías, ... fundador de Audax Renovables y conocido por sus intervenciones en distintos podcasts sobre economía y liderazgo empresarial. En una de sus conversaciones más recientes, Elías reflexionó sobre la situación política del país y reconoció abiertamente que ya no cree en la política española.
Durante su intervención, el empresario explicó que no se siente representado por ninguno de los dos grandes bloques ideológicos. «Ni a la derecha ni a la izquierda —asegura—. Yo creo en la dignidad de las personas». A su juicio, la división política tradicional pertenece a otro siglo y ha dejado de tener sentido en una sociedad más compleja y globalizada.
«No voté a nadie»
En un momento dado, cuando su compañero de podcast le pregunta a quién votó en las últimas elecciones, Elías responde tajante que a nadie. Explica que no se siente alineado con los valores ni las prioridades de los actuales representantes políticos y que, en su opinión, la política se ha convertido en un terreno alejado de las preocupaciones reales de los ciudadanos.
Además, cuestiona abiertamente el propio funcionamiento del sistema democrático en España. Según Elías, una democracia real debería implicar una participación directa de la ciudadanía en las decisiones públicas, como ocurre —dice— en el modelo suizo, «donde para saber dónde van a poner el buzón de tu barrio te preguntan».
En cambio, lamenta que en España se delegue todo el poder en los políticos durante cuatro años sin posibilidad de rendición de cuentas. Una situación que, según él, genera una distancia cada vez mayor entre los gobernantes y la sociedad.
