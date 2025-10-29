Pregunta por la calle a los jubilados cómo viven la vejez y las respuestas le sorprenden: «Te miran como si fueras un inútil»

Hay un momento en la vida en el que el tiempo deja de experimentarse como una promesa y pasa a sentirse como un camino ya recorrido. Con la edad llegan la calma, la memoria y la perspectiva. La juventud se caracteriza por ... el impulso; la vejez, por la comprensión. Por eso, la sabiduría acumulada por aquellos que han atravesado distintas etapas se convierte en una llama que las nuevas generaciones pueden recoger como relevo natural. Escuchar es también una forma de aprender a vivir mejor. Con esa intención, el creador de contenido William Rossy, a través de su canal de YouTube, Sprouht, ha reunido a un grupo de personas jubiladas de entre 60 y 80 años para conversar con quienes ya han recorrido la mayor parte del camino.

«¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los arrepentimientos de algunas de las personas más viejas y sabias del mundo? ¿O quizás algunos consejos de vida que les darían a alguien de tu edad? En este video, voy a entrevistar a personas retiradas en sus 60, 70 y 80 sobre sus mejores consejos de vida y sus arrepentimientos más profundos», señala antes de comenzar la conversación.

La primera pregunta que plantea es directa: «¿Cuál es el peor error que has cometido o el peor arrepentimiento que has tenido?». A partir de ahí, se abre un espacio íntimo en el que los entrevistados describen cómo se perciben a sí mismos en esta etapa y cómo sienten que el mundo los percibe. «Te ves igual pero las personas te ven totalmente diferente. Y en el mundo de hoy, te miran como si fueras un inútil», afirma un hombre de 70 años, describiendo el contraste entre la identidad interior y la imagen exterior.

La percepción del cuerpo y el paso del tiempo

La reflexión sobre el envejecimiento no se limita al ámbito social. Para muchos, la transformación física es el recordatorio más evidente del tiempo. «Te sientes como si hubieras jugado al fútbol el día anterior. No puedes recordar por qué te sientes tan mal y te levantas y haces cosas y te sientes realmente mal. Y luego entras al baño y de repente hay una cara vieja enfrente de ti. Y te dices, joder, estoy viejo, me había olvidado», explica un hombre de 68 años.

También surge el tema de la identidad y la invisibilidad, especialmente en el caso de las mujeres. «Creo que tengo 23, pero físicamente no me siento como una de 23. Y el mundo te mira diferente y responde diferente», expresa una mujer de 60 años, a lo que añade: «Creo que como mujer te sientes un poco invisible cuando te haces mayor. Cuando eres más joven tienes mucha atención, muchas personas te miran y te hablan».

Otro participante, de 59 años, reflexiona sobre el problema de asumir la propia edad: «Cada vez que vuelvo me recuerdo que ya no tengo 40, tengo 59 y tendré 60 el próximo año y eso es sorprendente». Y manda un consejo para los jóvenes: «No se preocupen tanto por las cosas. Me preocupaba por todo cuando era joven. Después de un tiempo piensas, ¿Cuál es el problema? ¡Solo hazlo!».

No todo, sin embargo, se expresa desde la melancolía. «Me siento genial, acabo de firmar un contrato de empleo de 7 años», indica una mujer de 75 mientras su pareja, de 69, revela que se siente «como si solo hubiera aprendido lo suficiente para empezar». Aunque la frase más contundente la pronuncia un hombre de 85 años: «El momento en el que comencé a sentirme viejo fue cuando mi hijo me dijo que debería vender la casa y mudarme a una residencia. Te sientes viejo».

Por último, al ser preguntados por las generaciones más jóvenes, las opiniones se centraron en la tecnología. «Las redes sociales. Todos los selfies y el tipo de marketing de uno mismo como producto», señala la mujer de 60 años. «No puedes sentarte en un aeropuerto o incluso en un parque y hablar con nadie porque todo el mundo está así», añade mientras simula sostener un teléfono. Por otro lado, algunos confiesan sentirse desplazados: «Siento que hay una especie de lenguaje que no tengo el entrenamiento para conocer porque no lo tuve cuando nací, lo que me hace sentir un poco abandonado».