La predicción de Baba Vanga sobre el año exacto en el que tendrá lugar una sequía devastadora y el fin del mundo

Los videntes tienen un séquito se seguidores que, sin poner sus poderes en duda, dan por válidas muchas de sus teorías adivinatorias y confían plenamente en sus predicciones futuras. Entre ellas, siempre destacar aquellas que hablan de eventos catastróficos o que van a ... tener un gran impacto a nivel mundial.

Así pues, cuestiones como una hipotética Tercera Guerra Mundial, una epidemia devastadora al estilo Covid o, todavía peor, un supuesto fin del mundo han estado, y siguen, muy presentes entre sus visiones y profecías. Vangeliya Pandeva Surcheva, la conocida como Baba Vanga o la 'Nostradamus de los Balcanes', ha apuntado precisamente a ello y sus presagios no son muy alentadores.

Y es que esta herbolaria búlgara que falleció en 1996, y a la que se le atribuyen poderes adivinatorios después de que quedara ciega por el paso de un tornado por la zona donde residía, vaticinó eventos de todo tipo, desde la caída de la Unión Soviética o la victoria de Barack Obama al Brexit o los atentados del 11-S. La clarividente era semianalfabeta por lo que sus teorías, a año por año, fueron escritas por sus allegados y ahora muchos temen las predicciones fatídicas que dijo y que podrían llegar pronto.

La fecha del fin del mundo según Baba Vanga

La predicción más preocupante de la vidente es que el inicio del fin del mundo y la humanidad podría empezar este 2025. De hecho, ella apuntó que el planeta quedaría destruido en el año 5079 pero que todo empezaría mucho antes, en concreto el próximo año, con los primeros eventos trágicos que irán hacia una apocalipsis.

Así, de sus opiniones, se deduce que en 2025 llegaría un grave conflicto en Europa que afectaría a la población del continente. Paralelamente, Baba Vanga vaticina para 2028 que se empezaría a explorar los recursos energéticos que se pueden obtener de Venus. En 2033, por el cambio climático, los polos empezarían a derretirse, lo que elevaría el nivel del mar a alturas peligrosísimas.

De la vidente búlgara también destaca la predicción para 2130, cuando se prevé que llegue el primer contacto de los humanos, que ya empiezan a vivir como si fueran robots, con la vida extraterrestre. Años después, en 2170, se producirá una tremenda sequía que devastará gran parte del planeta. Mucho más adelante, en el año 3005, la Tierra entrará en guerra con una civilización de Marte por los recursos de ambos planetas.

Lo peor de sus predicciones es que Vanga vaticina que en 3797 los humanos que queden allí tendrán que acabar abandonándola porque se ha vuelto inhabitable. Para 5079 llegará, así, el fin del mundo.