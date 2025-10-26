Un podólogo tiene claro los zapatos que nunca usaría para la fascitis plantar: «Lo peor que le puedes poner a tus pies»

La fascitis plantar es una lesión común que provoca dolor en el talón o la planta del pie, generalmente al caminar o al levantarse por la mañana. Se produce por la inflamación de la fascia plantar, un tejido que conecta el talón con los ... dedos. Aunque muchas veces se asocia con actividades deportivas intensas, el calzado inapropiado también puede ser una causa importante.

Sobre este tema ha hablado el doctor Manuel Vidal, un podólogo que se dedica a compartir en redes sociales distintos consejos sobre salud de los pies. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de TikTok, el especialista elaboró un 'top 5' de los peores calzados para la fascitis plantar, advirtiendo que elegir el zapato equivocado puede agravar el dolor y retrasar la recuperación.

Los cinco peores calzados para la fascitis plantar

En el quinto puesto de su lista sitúa el calzado minimalista, como las conocidas Saguaro. Vidal explica que, aunque este tipo de zapatillas pueden ser útiles para fortalecer la musculatura del pie en fases avanzadas o preventivas, no son adecuadas en plena fase aguda de la lesión. «Si tienes fascitis plantar, olvídate de ellas por ahora», advierte, ya que su falta de amortiguación puede aumentar el impacto directo sobre la fascia.

En el cuarto lugar aparecen las Dr. Martens, las populares botas de estilo urbano. Según el podólogo, este tipo de calzado «es demasiado rígido» y su diseño abotinado impide una buena movilidad del tobillo. Esa falta de flexibilidad, combinada con una suela dura, puede generar más tensión en la planta del pie, agravando la inflamación y dificultando la recuperación.

El tercer puesto lo ocupan las Converse, un clásico que muchos usan a diario. Vidal explica que su principal problema es que son planas y estrechas: la puntera ajustada no deja espacio ni movilidad a los dedos y la suela sin amortiguación transmite todo el impacto a la fascia. Por eso, recomienda sustituirlas por un calzado más ancho y con una ligera elevación en el talón.

Ya en los primeros puestos, el doctor señala las cuñas y plataformas como el segundo peor tipo de calzado. Su exceso de tacón altera la postura natural del pie y reduce la movilidad, lo que puede agravar la tensión sobre la fascia. «Puedes llevarlas un día para una cena, pero si tienes fascitis plantar, mejor déjalas en el armario», aconseja.

Finalmente, el primer puesto de este particular ranking lo ocupan las chanclas de dedo, las típicas sandalias de verano. Para Vidal, son «probablemente el peor calzado que le puedes poner a tus pies», ya que al no tener sujeción posterior ni frontal, obligan a los dedos a hacer fuerza constante para mantener la estabilidad. Su único uso recomendable, añade, es «para ir de la playa al coche o en las duchas del gimnasio».