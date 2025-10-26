Suscribete a
ABC Premium

Un podólogo tiene claro los zapatos que nunca usaría para la fascitis plantar: «Lo peor que le puedes poner a tus pies»

Esta lesión común provoca dolor en el talón o la planta del pie, generalmente al caminar

Un médico da las cinco señales de alerta de resistencia a la insulina: «Si tienes barriga...»

Un podólogo tiene claro los zapatos que nunca usaría para la fascitis plantar
Un podólogo tiene claro los zapatos que nunca usaría para la fascitis plantar Unsplash

J. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La fascitis plantar es una lesión común que provoca dolor en el talón o la planta del pie, generalmente al caminar o al levantarse por la mañana. Se produce por la inflamación de la fascia plantar, un tejido que conecta el talón con los ... dedos. Aunque muchas veces se asocia con actividades deportivas intensas, el calzado inapropiado también puede ser una causa importante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app