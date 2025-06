Un piloto explica qué es realmente declarar emergencia en un vuelo: «El avión no está en peligro»

Cuando un avión aterriza de emergencia tras una turbulencia, muchos piensan que la aeronave ha sufrido daños importantes. Pero en realidad, declarar una emergencia no implica que el avión esté en peligro ni que haya un fallo técnico. En aviación, declarar emergencia es un procedimiento preventivo y organizado. Permite priorizar el aterrizaje y asegurar una respuesta rápida en tierra, especialmente cuando hay pasajeros o tripulantes que puedan haber sufrido lesiones. La turbulencia no compromete la seguridad del vuelo. Los aviones están diseñados para soportarla sin ningún problema. Lo que sí puede ocurrir, aunque es poco frecuente, es que alguien se golpee si no está bien sujeto. En esos casos, el comandante puede decidir desviarse a otro aeropuerto y declarar emergencia para garantizar que haya asistencia médica esperando y todo esté preparado para atender a quien lo necesite. Esto no significa que el avión no pueda seguir volando con normalidad. Es una forma de cuidar a los pasajeros y asegurarse de que todo se gestione con eficacia. Entender estos procedimientos ayuda a reducir el miedo a volar y a confiar en que cada decisión está pensada para garantizar la seguridad y el bienestar de todos a bordo.