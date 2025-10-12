Un piloto de combate revela lo que tarda en cruzar España de punta a punta: «Si estás a la máxima velocidad...»

El mundo de la aviación es un gran tema de interés de muchos aficionados a la aeronáutica. Prácticamente todos estamos acostumbrados a los aviones comerciales para viajar ya sea por trabajo o por ocio.

Sin embargo, los aviones militares siguen despertando curiosidad ya no ... solo por la máquina o las misiones para las que son movilizados, sino por las habilidades que requiere pilotarlos.

Esta cuestión la abordaron en el podcast 'Búscate la vida', donde entrevistaron a Antonio Mancebo, miembro del Ejército del Aire que pilota un F18.

Entre otras curiosidades sobre su trabajo le han preguntado cuántos misiles puede llevar el aparato, a lo que él respondió que «hay muchas configuraciones, pero puedes cargar seis, siete, ocho». También explicó que «básicamente hay dos tipos de misiles, los infrarrojos que buscan calor y los radáricos que los disparas a mucha distancia y estos los guías con el radar del avión». El llevar unos, otros o los dos depende de la amenaza del momento.

¿Cuánto tarda en cruzar España un F18?

Pero más allá de esto, ¿qué ocurre si hay una emergencia y debe salir un F18 hasta un punto determinado? ¿Cuánto tardaría en llegar?

Mancebo opera desde Torrejón y desde allí se desplazaría en caso de un problema, por ejemplo, en el Estrecho. «Si tú usas la máxima velocidad, en unos 15 minutos estás ahí», ha señalado.

En el caso de un Barcelona-Galicia «puede ser una media hora». «Para que te hagas una idea, el F18, si estamos hablando de velocidades máximas, va a un poco más del doble que un avión comercial y puede ir más alto. Si al final haces los números con un avión comercial, teniendo en cuenta que este no sigue una ruta recta sino que tiene que seguir las instrucciones de los controladores, divide por la mitad y un poco menos y eso es lo que vas a tardar», explica Mancebo.

Con estos cálculos, el militar ha señalado que un Madrid-Barcelona en avión comercial puede tardar unos 50 minutos, en una avión militar de combate como el F18 se pueden reducir a 20.