Un piloto de aviones explica cuántas turbulencias es capaz de soportar un avión comercial: «En el ojo del huracán»

Todos hemos vivido ese incómodo momento en un vuelo cuando el avión parece tambalearse en el aire debido a las turbulencias. Esos movimientos bruscos, causados por cambios en la velocidad y dirección de las corrientes de aire, despiertan la preocupación de muchos pasajeros, especialmente de aquellos con miedo a volar. La gran pregunta que surge en esas situaciones es: ¿cuánta turbulencia puede realmente soportar un avión comercial?

Para responder a esta inquietud, Perico Durán, piloto de un A320 y creador de contenido conocido en TikTok como 'pericoduran', ha compartido en un vídeo varios datos fascinantes sobre la resistencia de las aeronaves ante estos fenómenos meteorológicos.

En el vídeo, el piloto comenzó explicando cómo se mide la intensidad de las turbulencias en aviación. «Nosotros la intensidad de la turbulencia la medimos en número de Gs, siendo la turbulencia ligera 0,5 Gs, la turbulencia moderada 1 G, la turbulencia severa 1,5 Gs y la turbulencia más grande jamás registrada fueron 2,5 Gs. Fue un avión caza tormentas de la NASA que se metió en el ojo de un huracán buscando este récord», explicó.

@pericoduran ¿Cuánta turbulencia puede resistir un avión comercial? Descubre la verdad Si tienes miedo a volar y la turbulencia te preocupa, tranquilidad 😉!! Muchas personas sienten ansiedad al pensar en esos movimientos del avión. Sin embargo, es importante entender que los aviones comerciales están diseñados para resistir turbulencias mucho más fuertes de lo que podemos imaginar. Aquí te dejo algunos datos clave sobre cuánta turbulencia puede soportar un avión: • Turbulencia ligera: Hasta 0.5 G (la que nos incomoda) • Turbulencia moderada: Hasta 1.0 G (la que os da miedo) • Turbulencia severa: Hasta 1.5 G (la que sale en las noticias) • La turbulencia más fuerte registrada: 2.5 G, detectada por el proyecto JAWS de la NASA en un avión que voló a propósito en un huracán. Los aviones comerciales como el Airbus A320 están certificados para resistir aún más: • Resistencia estándar: Hasta 3.8 G sin sufrir ningún tipo de daño. • Límite estructural: Hasta 5.7 G sin comprometer su integridad estructural. Recuerda, la turbulencia es incómoda, da miedo pero no representa un peligro real para el avión. El diseño de las aeronaves está pensado para soportar mucho más turbulencia de lo que la naturaleza puede ofrecer. ♬ sonido original - Perico Durán

Las turbulencias soportadas por un avión comercial

Estas cifras ya impresionan, pero la verdadera resistencia de un avión comercial va mucho más allá de estos valores. Durán utiliza el ejemplo del avión que pilota, un A320, para ilustrar cómo las aeronaves comerciales están diseñadas para soportar condiciones extremas. Según sus palabras: «Un A320 está certificado para aguantar sin ningún tipo de daños hasta 3,8 Gs y es capaz de volar hasta 5,7 Gs sin sufrir daños estructurales».

Noticia Relacionada Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Santiago por presencia de humo en la cabina La aeronave, en la que viajaban 170 pasajeros y seis tripulantes, cubría la ruta entre Fuerteventura y Glasgow

Para poner esto en perspectiva, el piloto señala que estas cifras representan una resistencia significativamente superior a la turbulencia más severa que podríamos experimentar en un vuelo comercial. «Esto es cuatro veces más que una turbulencia severa, la que vemos cuando salen las noticias, y más del doble de la turbulencia más grande jamás registrada en la historia en el ojo de un huracán», aclara.

Cabe destacar que las declaraciones del experto en aviación aportan tranquilidad a aquellos que temen las turbulencias que se producen durante un vuelo. Aunque la experiencia pueda ser incómoda o incluso aterradora para algunos pasajeros, los aviones comerciales están diseñados para soportar condiciones mucho más extremas de las que suelen encontrarse en un vuelo normal. Por tanto, la próxima vez que las alas de un avión se muevan en medio de una turbulencia, podrá respirar tranquilo, ya que el avión está preparado para enfrentarse a estos fenómenos con total seguridad.