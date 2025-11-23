Una pescadera indica las cinco cosas que hay que vigilar antes de comer el pescado: «No te fíes solo del aspecto»

Es más que sabido que el pescado es un pilar esencial de la dieta mediterránea porque aporta, entre otros nutrientes, ácidos grasos y omega 3, vitaminas y minerales y es un aliado contra el colesterol y una excelente fuente de proteína de ... alta calidad. En España, además, existe materia prima de proximidad y muy bien valorada.

Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios, el consumo de pescado no es tan común como se cree. Hay gente a la que no le gusta o no le parece cómodo comerlo ni cocinarlo pero, por sobre de estos motivos, la principal causa es que la percepción de que es una alimento caro. En este sentido, hay que tener en cuenta que cada vez hay más opciones, frescas y congeladas, para todos los bolsillos.

Con todo, es crucial, como ocurre con todo tipo de alimento pero especialmente con el pescado, que el producto esté en perfecto estado al comprarlo. Ahora, los pescaderos Efrén y Susana, que regentan un puesto de pescado y marisco en el mercado del Besòs, en Barcelona, han explicado a través de su TikTok (@pescaderia_efren.susana) las cinco señales a tener en cuenta antes de comer pescado y la publicación está interesando mucho y supera las 17.500 visualizaciones.

Las reglas para comprar y consumir pescado

Acostumbrados a trastear a diario con todo tipo de producto del mar, ellos tienen claro que hay reglas claras y que «si el pescado no cumple con estas cinco cosas, ni se te ocurra comerlo». En primer lugar, Susana habla de la higiene y avisa de que «si el mostrador y el hielo están limpios, buena señal». Ella insta a fijarse en que el pilón y las herramientas de trabajo como cuchillos, tijeras o raspadores de escamas estén limpias.

«El olor tiene que ser a mar: ni amoníaco ni a podrido», recuerda Efrén, que insiste en que si el pescado «huele fuerte algo va mal». En tercer lugar, ella se refiere a la textura y deja claro que el producto es bueno cuando luce «firme, brillante» y que al tocarlo «vuelva a su forma». A veces, comenta entre bromas, no vuelve a su forma.

En cuarto lugar, es importante mirar «la fecha de captura o de envasado» que suele poder consultarse en las etiquetas con la información de la procedencia del pescado, que todos los establecimientos tienen que tener. «No te fíes solo del aspecto», insiste Efrén. En último lugar, ambos recuerdan que la buena conservación es crucial y que «el pescado tiene que estar siempre entre 0 y 4 grados».

«Ahora ya lo sabes: si tu pescado pasa las cinco señales, ya puedes comer tranquilo», sentencia la pareja, consciente de que en algunas ocasiones puede que no se cumplan todas estas condiciones. Un internauta les pregunta precisamente que entonces qué hay que hacer con el pescado que está en un mostrador y no se conserva entre 0 y 4 grados. «Nos referimos a la nevera, cuando ya lo tienes en casa...», puntualizan ellos.

Además, un seguidor que parece que es pescatero intenta poner la nota discordante en el vídeo y les comenta que el pescado que no se debe tocar, a lo que ellos ironizan con que el pescado no vuela y se tiene que tocar. Muchos clientes habituales de esta pareja también aprovechan para agradecer su trato diario.