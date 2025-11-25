Una peruana que vive en España explica cómo es el nivel educativo de los colegios de nuestro país: «Para mis hijos fue muy fácil»

España es un país de acogida muy atractivo para muchos suramericanos que deciden emigrar. Y es que además de oportunidades laborales, seguridad y buena calidad de vida en salud o educación, los latinos encuentran una gran proximidad cultural y lingüística. Por ese ... motivo es habitual que muchas familias se instalen aquí.

Esas facilidades, sin embargo, no evitan que los principios puedan ser difíciles. Los choques culturales están al orden del día y es frecuente ver a inmigrantes explicando las peripecias de su vida aquí, como la odisea de encontrar piso o trabajo. Para otros, el hecho de llegar con hijos menores de edad puede ser el auténtico miedo o foco de dudas y sorpresas.

Esto es lo que le pasó a Erika, una madre peruana que lleva un año en Barcelona y que va contando su día a día en su TikTok (@37.erika) para ayudar a otros. Muchos de sus vídeos hacen referencia a choques culturales relacionados con sus tres hijos: recientemente contó la realidad de los comedores en las escuelas de aquí y ahora ha hablado sobre el nivel educativo con el que se ha encontrado, en una publicación que ha llegado ya a las 160.000 visualizaciones.

«Estaba preocupada»

Hablando sobre la entrada en el colegio que han tenido sus tres hijos, Erika confirma que «gracias a Dios les ha ido muy bien hasta el día de hoy» y se pone a hablar del nivel educativo que ha encontrado aquí ya que, explica, varias personas le han preguntado «si enseñan mejor, si está más avanzado que los colegios de Perú o está o está igual».

Antes de concretar su opinión, ella recuerda que sus hijos estudian en un colegio público de Barcelona, en el que recuerda que «no pago ninguna mensualidad ni nada por el estilo». «Si lo comparo con un colegio de mi país, de Perú, es obvio que el colegio de acá es mucho más avanzado» y que la educación «es mucho mejor», asegura la peruana.

«Pero si lo comparo con un colegio privado de Perú, están igual», sentencia ella. Erika sabe de lo que habla porque en su país natal sus hijos iban a un colegio privado y pone el ejemplo de lo que le ocurrió a Thiago, su hijo mayor. Cuando llegaron aquí hace un año, en noviembre, ella pensaba que a su hijo lo pondrían en 1º de secundaria porque en Perú él estaba acabando precisamente sexto grado. «Pero resulta que no: acá es diferente» porque los cursos se definen a partir de la edad del alumno, explica.

Por todo ello, Thiago empezó de nuevo sexto. «Yo estaba preocupada», confiesa ella, que temía que el nivel fuera demasiado alto y su hijo se encontrara con muchas cosas desconocidas. No fue así. «Cuando mis hijos empezaron la escuela acá para ellos fue muy fácil porque todo lo que a mi hijo le enseñaban aquí en la escuela, mi hijo ya lo sabía», asegura Erika, que añade que su hijo le contaba que todo lo que le enseñaban ya lo había estudiado en el colegio privado al que iba en Perú.

«Si vamos a comparar una escuela pública de España con una escuela pública de Perú, aquí está mucho más avanzado, es mucho mejor la educación. Pero si lo comparamos con un colegio privado de Perú, está igual, no es ni mejor ni peor», sentencia la madre peruana. Antes de acabar, eso sí, recuerda que al estar en Barcelona «lo que sí les fue un poco complicado a mis hijos fue el idioma, hermana, porque aquí en los colegios todas las clases son en catalán».

Así, Erika remarca que esto «es lo que quizás le choca más a los niños». «Hasta cuando son las reuniones, las asambleas... todo es en catalán», insiste ella tras recordar que a la primera reunión que asistió «no entendía nada, nada». «Ya pasó el tiempo, ya entiendo el catalán, pero al principio no. Y eso es lo que choca a los niños, el idioma», sentencia ella antes de acabar la reflexión.