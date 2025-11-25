Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 25 de noviembre

Una peruana que vive en España explica cómo es el nivel educativo de los colegios de nuestro país: «Para mis hijos fue muy fácil»

Erika también confirma qué es lo que más les costó a sus niños al llegar a Barcelona

Una argentina que vive en España, tajante tras haber sido despedida de su trabajo en nuestro país: «Me hubiese gustado que me hubieran avisado»

Una peruana que vive en España explica cómo es el nivel educativo de los colegios de nuestro país: «Para mis hijos fue muy fácil»
Una peruana que vive en España explica cómo es el nivel educativo de los colegios de nuestro país: «Para mis hijos fue muy fácil» EFE

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España es un país de acogida muy atractivo para muchos suramericanos que deciden emigrar. Y es que además de oportunidades laborales, seguridad y buena calidad de vida en salud o educación, los latinos encuentran una gran proximidad cultural y lingüística. Por ese ... motivo es habitual que muchas familias se instalen aquí.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app