Pepe Rodríguez confiesa el motivo por el que Eva González se fue de MasterChef: «También se dio cuenta...»

Aunque en la actualidad Eva González es la presentadora de La Voz, durante más de cinco años de su vida fue la cara visible de MasterChef, uno de los formatos más exitosos de la historia de TVE. Sin embargo, en 2018 la modelo y presentadora ... dio por terminada aquella etapa y fichó por Antena 3, una decisión que el cocinero Pepe Rodríguez llegó a explicar en el podcast La Escalera Roja.

Al principio de la entrevista, el cocinero de Illescas explica por qué era necesaria la figura de alguien como González. «¿Por qué entra Eva a MasterChef? Porque no se fiaban de nosotros», bromea el chef de Illescas, que se remonta al casting del programa, cuando la productora pensó que era necesario un rostro conocido ante la inexperiencia en televisión de los tres chefs (que hacen de jueces).

«Eva era una profesional, que sigue siéndolo, y una estupenda presentadora», añade Rodríguez, que cuenta con dos estrellas Michelin. Según cree, González no solo facilitó la venta del programa a TVE, sino que aportó un gran atractivo al público en sus primeras ediciones.

Por qué se fue de MasterChef Eva González

Con el paso de los años, el jurado fue ganando reputación entre el público, hasta pasar a ser el principal activo del programa. Finalmente, llegó la oferta de Antena 3, y dado que ya tiraban por sí solos, la propia Eva decidió que podían liderar el programa por sí solos.

Durante el resto del podcast, Rodríguez habla con los conductores del espacio sobre temas muy diversos relacionados con MasterChef. Desde el recordado episodio del 'León come gamba', hasta su opinión sobre algunos concursantes o sobre los 'foodies' o 'influencers' gastronómicos.