Penalizan a un trabajador por querer jubilarse antes tras 50 años cotizados y un funcionario de la Seguridad Social es claro: «No sería justo que...»

En los últimos años se han llevado a cabo diversas reforma del sistema de pensiones que tienen como objetivo lograr la sostenibilidad. Uno de los grandes problemas del sistema es que las nuevas generaciones no son capaces de sostener el coste de los 'babyboomers' que empiezan ya su retirada.

Esas modificaciones se han concretado, entre otras cosas, en aumentar la edad de retirada del mercado laboral y un sistema de penalizaciones e incentivos. Así, quienes trabajan más allá de la edad de jubilación reciben una cuantía extra mientras que a quienes optan por la jubilación anticipada se les descuenta un importe de su pensión final.

Un funcionario de la Seguridad Social, claro con la situación de un trabajador

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz Cuenca, que utiliza sus redes sociales para informar sobre la normativa de este organismo y sus cambios, ha querido hacer una reflexión a través de su cuenta de TikTok tras atender a un ciudadano que preguntaba por su jubilación anticipada.

Destaca Muñoz que José, herrero de profesión, cuya intención siempre había sido retirarse a los 65 años pero al que su condición física no permitía seguir al mismo ritmo dadas las características de su empleo: «Estaba cansado de dar martillazos a los hierros, le dolían todos los huesos y creía que iba a ser difícil llegar».

Este trabajador preguntaba por esa penalización que le podrían imponer. Así, Muñoz accedió a la aplicación que, en tiempo real, permite conocer la situación real de una persona. Vio que este hombre tenía 47 años y seis meses cotizados, cumplía los 65 años en julio de 2025 y su importe de pensión era de 1.393 euros. «Sin embargo, si adelantaba la pensión cuatro meses se le penalizaba con 90 euros mensuales», destaca el funcionario.

Es es por aquí donde viene precisamente la reflexión de este empleado público: «¿50 años a lo largo de su vida laboral se le penaliza de por vida su jubilación simplemente por adelantar unos meses su edad de jubilación?» En este punto recuerda que hay profesionales que se pueden retirar antes por la naturaleza de sus trabajos como los mineros y se pregunta si «no sería justo que aquellos trabajadores que hayan trabajado una serie de años determinados pudieran adelantar su jubilación sin ningún tipo de penalización».

Como insiste, el importe de la pensión depende, por un lado, de la base de cotización y, por otro, los años cotizados: «A más base y más años, más pensión». «¿No sería también justo que la edad de jubilación dependiera de los años cotizados, es decir, a más años mayor facilidad de acceder a una jubilación anticipadamente», se interroga.

Explica que esta reflexión viene movida también porque «en 2025 para poder jubilarte anticipadamente se te exige 38 años y tres meses de cotización y si has cotizado menos se te penaliza y si has cotizado más no tienes ningún tipo de beneficio». Asimismo insiste en que «para cobrar el 100% de tu jubilación se te exige 36 años y medio de cotización y si tienes menos años se te penaliza, pero si tienes más tampoco te beneficias de nada».

E insiste: «Reitero mi pregunta, ¿es justo que un trabajador que ha trabajado casi 50 años a las arcas de la Seguridad Social se le penalice porque ha adelantado unos meses su edad de jubilación?»

Muchas personas han reaccionado a esta publicación del funcionario y han mostrado su conformidad con esta reflexión. «No es nada justo», dice un usuario que añade que una persona con más de 40 años cotizados debería poder jubilarse a los 63 años sin penalización.

Otros se quejan del sentido de las reformas que se aprueban, mientras otros aseguran que se encuentran en la misma situación que el hombre del ejemplo.