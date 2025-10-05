Pedro Ruiz, tajante con la inseguridad y la delincuencia callejera que están sufriendo los vecinos de Torelló: «Hay manga ancha»

El nombre de Torelló, en Barcelona, está resonando en los últimos días por los problemas de inseguridad que han denunciado sus vecinos.

Según cuentan muchos de ellos a medios de comunicación, el pueblo experimenta un gran malestar debido a las acciones de más de una veintena de jóvenes extranjeros, que desarrollan todo tipo de comportamientos problemáticos en algunas zonas de la localidad.

Robos, peleas, okupaciones, amenazas y disturbios nocturnos son solo algunos de los escenarios a los que dicen enfrentarse los habitantes de Torelló. Estos aseguran sentir miedo y exigen más seguridad, especialmente tras hacerse viral un audio donde un policía admite que, con solo dos agentes, no pueden controlar a estos jóvenes.

Esta situación llevó a que decenas de vecinos irrumpieran en un pleno municipal del pueblo para exigir soluciones urgentes e incluso la dimisión de responsables locales, acusando al ayuntamiento de no actuar eficazmente contra la delincuencia y la okupación ilegal, protesta que terminó siendo muy tensa.

Desde el consistorio afirman estar buscando soluciones, pero también reconocen una escasez de recursos difícil de solventar, por lo que muchos vecinos se plantean tomar medidas de manera unilateral ante la inseguridad que sienten en sus calles.

Pedro Ruiz se pronuncia sobre las protestas de los vecinos de Torelló

Este tipo de problemáticas suele causar todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los usuarios reflejan su parecer e indignación, en este caso, a causa de un escenario donde los vecinos se sienten desprotegidos y en peligro.

Uno de los que ha aprovechado su altavoz en X, antes Twitter, para dar su opinión al respecto ha sido Pedro Ruiz, artista y presentador popular en nuestro país. Con firmeza, Ruiz ha compartido las siguientes palabras de apoyo a los locales de Torelló:

«Comprendo la indignación de los vecinos de Torelló. La manga ancha que viene habiendo con la delicuencia callejera es indignante. Aplaudo a los vecinos».

Comprendo la indignación de los vecinos de Torelló. La manga ancha que viene habiendo con la delicuencia callejera es indignante. Aplaudo a los vecinos. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) October 1, 2025

De esta manera queda de manifiesto la crítica del artista ante su parecer sobre que las autoridades están siendo demasiado permisivas con la delincuencia callejera, lo cual considera injusto y molesto para la comunidad afectada, y para cualquiera que lo sufra en nuestro país.