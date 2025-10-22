Pedro Ruiz, tajante con el acoso que está sufriendo David Alandete por preguntar a Trump sobre España: «Cuando el veneno de la autocracia...»

«Otro patriota del ABC con acreditación para preguntar en la Casa Blanca, que la utiliza para preguntarle todos los días a Trump por los supuestos incumplimientos de España con la OTAN. Quieren tanto a su país…», con estas palabras, el ministro de ... Transportes, Óscar Puente, desprestigiaba el trabajo de David Alandete, corresponsal de ABC en Washington.

Las compartía a través de su cuenta de X, dando a entender públicamente que el periodista solo realiza preguntas constantes para confrontar a nuestro país con el dirigente de Estados Unidos, algo que el mismo Alandete ha desmentido.

Este no es el único hecho de estos tintes por parte de un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez ya que, Margarita Robles, ministra de Defensa, también se refirió a Alandete de manera indirecta al ser preguntada por los medios sobre no haber tratado las advertencias del presidente Trump a nuestro país por su aportación a la OTAN.

Así, Robles indicó que la prensa «Le pregunta (a Trump) siempre qué piensa de la posición de España. Pregunta que lleva implícita una respuesta también. De todo lo que tiene que hacer el presidente Trump, la prensa española siempre le pregunta lo mismo».

Esta campaña de desprestigio a Alandete ha trascendido haciendo que otros periodistas también critiquen la forma de trabajar el corresponsal, provocando un debate público sobre las relaciones políticas de España con Estados Unidos y sobre la libertad de prensa. De hecho, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), se pronunció a favor de David Alandete. Este, por su parte, acusa a Puente de injuriarle y sostine que simplemente se limita a realizar su trabajo. Además, indicó que estos ataques representan «un enemigo de la libertad y del ejercicio de la prensa y de la separación de poderes y todo lo que es la democracia, este ministro y este gobierno» y no descarta emprender acciones legales contra el ministro.

Pedro Ruiz no se corta y arremete contra el Gobierno por las críticas a Alandete y sus preguntas sobre España a Trump

Con este escenario, uno de los que también se ha querido pronunciar al respecto de las críticas vertidas sobre Alandete ha sido el presentador Pedro Ruiz.

Como suele acostumbrar, ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje a favor del periodista y de que pueda ejercer su profesión libremente y sin coacciones, tildando de linchamiento lo sufrido por el corresponsal de ABC.

«No conozco a David Alandete, al que señalan por 'preguntar a Trump sobre España' ¿Qué respeto es este de linchar a un informador? Cuando el veneno de la autocracia anida en los gobernantes pasajeros asoman los ramalazos dictatoriales de los demócratas de pacotilla».

De este modo, Pedro Ruiz ha arremetido contra el Gobierno, expresando que este manifiesta ciertos tintes «dictatoriales» al señalar directamente a un periodista que ofrece información que pueda contravenir a los intereses de Pedro Sánchez.