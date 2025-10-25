Suscribete a
Pedro Ruiz, rotundo sobre el guiño de Doña Leonor a la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias: «Noblezas aparte, la expresión refleja...»

El presentador ha recordado una de las anécdotas del discurso de la Heredera en el Teatro Campoamor de Oviedo este viernes

La Princesa llama «boomer» a su padre y causa una carcajada entre el público

Pedro Ruiz opina sin filtros sobre el guiño de Doña Leonor a la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias: «Noblezas aparte, la expresión refleja...»
Pedro Ruiz opina sin filtros sobre el guiño de Doña Leonor a la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias: «Noblezas aparte, la expresión refleja...» EFE/Chema Moya/abc
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Los Premios Princesa de Asturias 2025 reconocieron este viernes la labor de siete personalidades de diferentes campos, entre las que se encontraba la tenista Serena Williams, el escritor Eduardo Mendoza o el exprimer ministro italiano Mario Draghi. La ceremonia, celebrada en el Teatro ... Campoamor de Oviedo, fue presidida por la Princesa Leonor y sus padres, los Reyes Felipe VI y Letizia.

