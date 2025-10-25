Pedro Ruiz, rotundo sobre el guiño de Doña Leonor a la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias: «Noblezas aparte, la expresión refleja...»

Los Premios Princesa de Asturias 2025 reconocieron este viernes la labor de siete personalidades de diferentes campos, entre las que se encontraba la tenista Serena Williams, el escritor Eduardo Mendoza o el exprimer ministro italiano Mario Draghi. La ceremonia, celebrada en el Teatro ... Campoamor de Oviedo, fue presidida por la Princesa Leonor y sus padres, los Reyes Felipe VI y Letizia.

En su discurso, la Princesa Leonor reclamó «salir de la trinchera» y «sacudirnos el miedo» para construir confianza y unión. La Heredera apeló a «volver a lo esencial», a «los básicos» que sostienen cualquier sociedad democrática: el respeto, la educación y la empatía hacia los más vulnerables.

La Princesa de Asturias quiso también dar importancia a los más jóvenes y se definió como parte de la generazión Z. «Soy de la generación zeta e hija de un equis y de un boomer», señaló. Una alusión a sus padres que despertó las carcajas de los asistentes.

Además, Leonor también sacó una sonrisa a su hermana, la Infanta Sofía, a la que lanzó un bonito guiño mientras dedicaba unas bonitas palabras a Serena Williams, galardonada con el Premio Princesa de Asturias del Deporte.

«Nos has demostrado que tu espíritu competitivo también se refleja en la vida. Es bonito lo que dices de tu hermana: 'Sin Venus, no habría habido Serena'. Las hermanas cómplices son nuestras grandes compañeras de viaje», señaló la Princesa de Asturias, en una clara alusión a la Infanta Sofía.

La opinión de Pedro Ruiz sobre el guiño de Leonor a su hermana

El emotivo guiño de la Princesa Leonor a su hermana, que provocó la sonrisa de los Reyes, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

En este sentido, figuras reconocidas como Pedro Ruiz han querido comentar una de las anécdotas de la jornada. El actor y presentador, quien acostumbra a opinar sobre la actualidad de España, también se ha pronunciado sobre el gesto de Leonor con la Infanta Sofía.

«'Las hermanas complices', dijo Leonor en los premios entregados ayer en Oviedo», ha comentado Ruiz en un mensaje publicado en X. «Se refería a su hermana», ha señalado el presentador, sobre las palabras de la Heredera dirigidas a Serena Williams y su hermana Venus.

Para Ruiz, las palabras de Doña Leonor revelan la gran complicidad que existe entre la Princesa y la Infanta Sofía. «Noblezas aparte, la expresión refleja el buen rollo entre hermanas», ha opinado el actor.

El guiño de la Princesa Leonor con su hermana, con quien se lleva menos de dos años, fue solo un ejemplo más de la buena sintonía que existe entre ambas. Y es que las hijas de los Reyes han tenido en numerosas ocasiones gestos cómplices y de cariño la una con la otra como «grandes compañeras de viaje» que son.