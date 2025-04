Pedro Ruiz lanza un mensaje sobre Ancelotti tras la eliminatoria del Real Madrid en Champions: «Los demás...»

El Real Madrid no pudo apelar a la épica el pasado martes contra el Arsenal. En realidad, ni siquiera se acercó a ella. La eliminatoria contra el equipo inglés se puso muy difícil tras el partido de ida donde los blancos cayeron 3-0.

Así, los de Ancelotti debían marcar cuatro goles -o tres y al menos forzar la prórroga- en 90 minutos para estar en semifinales. No pudo ser.

Tras la derrota se han sucedido los análisis de lo futbolístico, pero también ha habido críticas. Entre los señlados está Carlo Ancelotti, a quien muchos consideran responsable de la imagen del equipo y de la inestabilidad mostrada durante la temporada.

Tras la eliminatoria se le preguntó directamente al técnico madridista sobre su futuro. «No sé qué va a ser de mi futuro y no quiero saberlo. Me da igual si se acaba el contrato o no, y si este ha sido mi último partido de Champions como entrenador del Madrid. El club puede querer cambiar y puede ser este año o puede ser el próximo. No hay problema. El día que termine aquí sólo podré hacer una cosa: dar las gracias», señaló el italiano.

Pedro Ruiz lanza un mensaje sobre Ancelotti

Aunque no es el único señalado, sí puede ser el primer relevo para iniciar una nueva era. Las opiniones se suceden en las redes sociales y una de ellas es la del actor y presentador Pedro Ruiz.

El también humorista ha mostrado en sus redes que es un gran aficionado al fútbol ya que acostumbra a hacer breves análisis de los equipos españoles en Europa y también comenta el devenir de LaLiga.

Tras la derrota del Real Madrid, Ruiz ha lanzado un mensaje sobre Carlo Ancelotti. En este caso, para defender al italiano: «Los aficionados del Real Madrid han de estar muy contentos con Ancelotti. Lo que ha ganado es inigualable».

De esta manera, el actor ha querido reconocer el palmarés del técnico al frente del equipo. Además, ha insistido en que el equipo blanco no es el único que juega las competiciones ni Ancelotti el único entrenador: «Es obligatorio recordar todo el rato que los demás también juegan y entrenan».

Antes de comenzar la eliminatoria Pedro Ruiz comentó que «la fuerza del fútbol es titánica» ya que durante estos días a los espectáculos culturales les cuesta llenar las salas al haberse vaciado Madrid mientras que el fútbol sigue llenando estadios como el Bernabéu.