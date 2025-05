Pedro Ruiz habla sin pelos en la lengua de los mensajes filtrados entre Pedro Sánchez y Ábalos: «Siniestro total»

El panorama político de nuestro país se encuentra en pleno huracán después de que se hayan filtrado varios mensajes de WhatsAppentre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, correspondientes a 2020 y 2021, principalmente.

Estos pertenecen a conversaciones privadas del pasado y, en ellos, el presidente del Gobierno y el exministro del PSOE dedicaban comentarios ofensivos contra barones del partido críticos con Sánchez y sus decisiones en el Gobierno.

Los mensajes, obtenidos en el marco de una investigación judicial, han salido a la luz publicados por 'El Mundo' y algunos de ellos se puede leer, por ejemplo, que Sánchez llama «pájara» a Margarita Robles por la supuesta complicidad con Ayuso en una entrevista; o que el presidente tildó de «torpe» y «maltratador» a Pablo Iglesias cuando era líder de Podemos, entre otras críticas.

Las conversaciones entre Ábalos y Sánchez también giraron entorno a figuras como la de Page, concretamente sobre el momento en el que se pronunció contra el pacto del Gobierno con Bildu para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado. «Que Page deje de tocar los cojones», llegó a decir el líder del PSOE, pidiendo a Ábalos que silenciase al presidente de Castilla-La Mancha.

Ante la magnitud de lo ocurrido, el Gobierno ha quedado expuesto al juicio de la población, del resto de partidos y de los mismos miembros del PSOE, desatando todo tipo de reacciones, la mayor parte de ellas negativas, como se podría esperar.

Lluvia de reacciones en redes sociales

Las redes sociales, en especial X, antes Twitter, son uno de los escenarios en los que mayor cantidad de opiniones se han volcado acerca del tema. Uno de los habituales en comentar su parecer en esta red social, Pedro Ruiz, no ha querido callarse lo que piensa al respecto de este escándalo.

El presentador ha publicado este mensaje: «Ya sabéis que no tengo WhatsApp. Y viendo la desinhibición con la que se despachan los políticos, me alegro de no usarlo. La indiscrección privada acaba por aparecer. Siniestro total».

Ya sabéis que no tengo WhatsApp. Y viendo la desinhibición con la que se despachan los políticos, me alegro de no usarlo. La indiscrección privada acaba por aparecer. Siniestro total. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) May 13, 2025

Con estas palabras, el artista ni siquiera entra a valorar el contenido de los mensajes divulgados, sino que directamente critica que alguien como el presidente del Gobierno utilice una aplicación tan accesible para trasladar mensajes de tal tono,que implican críticas a sus propios compañeros de partido o del gobierno de coalición de entonces.