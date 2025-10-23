Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre el regreso de Amaia Montero a los escenarios con La Oreja de Van Gogh: «Le deseo...»

La Oreja de Van Gogh vuelve a los escenarios con una gira en 2026 que recorrerá ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. Pero este esperado regreso es más especial todavía porque será Amaia Montero, primera vocalista de la banda y una ... de las fundadoras del grupo, la que volverá a cantar grandes éxitos como 'La Playa' o 'Rosas'.

Aunque era un secreto a voces, la vuelta de Amaia Montero no se confirmó hasta la pasada semana. Su regreso también ha estado marcado por las críticas por cómo se produjo la salida de Leire Martínez, quien la relevó como vocalista hace 17 años. Hace un año, un escueto comunicado hoy eliminado de las redes de La Oreja de Van Gogh, anunciaba la salida de la cantante que inició su proyecto en solitario con 'Mi Nombre', un tema que habla de su salida del grupo y con el que quiso zanjar esta etapa.

A pesar de todo ello, el regreso del grupo donostiarra era muy esperado por los fans -aunque algunos grupos también se rebelaron- y las entradas para la nueva gira se agotaron en apenas minutos. Desde que se fundó, La Oreja de Van Gogh, primero con Amaia Montero y después con Leire Martínez, ha sido la banda sonora de la vida de muchos españoles.

Pedro Ruiz opina sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Del regreso de Montero y la salida de Martínez, pero sobre todo del grupo, ha querido opinar Pedro Ruiz a través de su cuenta de X, que utiliza para hablar sobre todo tipo de temas de actualidad. Lo hizo unas horas antes de que el grupo iniciara la venta de los boletos.

Ruiz se refirió a ambas cantantes sobre el horizonte que les espera a partir de ahora. Lo ha hecho con una anécdota personal con Amaia Montero: «Un día me regalo un anillo que conservo».

El humorista ha querido desearle «una feliz vuelta a los escenarios». Asimismo, en cuanto a Leire Martínez, explica que, aunque no la ha tratado, le desea también éxito en su carrera. Sobre el cisma abierto en el grupo, Ruiz es claro: «Hay sitio para todos».

Un día, Amaia Montero me regaló un anillo que conservo. Le deseo una feliz vuelta a los escenarios. E igual le digo a Leire , aunque no la he tratado.

Hay sitio para todos. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) October 19, 2025

En más de una ocasión, el humorista ha dejado claro que él no suele tomar partido en cuestiones políticas y que simplemente comenta la actualidad. En este caso, ha aplicado ese mismo principio para adoptar una postura equidistante y cordial con las dos intérpretes.