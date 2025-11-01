Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre celebrar Halloween en España y lanza un dardo: «Parece una metáfora»

El 31 de octubre de cada año se celebra Halloween y, aunque no es una fiesta propia de nuestro país, dicen que no hay nada más español que apuntarse a cualquier celebración.

Esto ha hecho que, ya desde hace años, las calabazas ... talladas, las brujas, las telarañas y los fantasmas decoren calles y edificios españoles en estas fechas.

Aunque la fiesta tradicional en España es el Día de Todos los Santos y el de Todos los Santos Difuntos, 1 y 2 de noviembre respectivamente, Halloween les precede y también se celebra de diferentes modos, desde el 'Truco o trato' de los niños por las casas en busca de caramelos, hasta las fiestas temáticas en discotecas y pubs.

Pero, por otro lado, aunque su presencia en nuestra cultura ya está bastante normalizada, son muchos los que piensan que no se le debería dar tanto protagonismo, sobre todo si eso significa dejar a un lado nuestras tradiciones españolas por estas fechas.

Pedro Ruiz, crítico con la fiesta de Halloween, la convierte en metáfora con la política española actual

Esta idea es la que ha compartido, en parte, el artista Pedro Ruiz a través de sus redes sociales, representando lo que muchos piensan sobre Halloween. Concretamente lo ha hecho mediante un mensaje en su cuenta de X, donde comenzaba diciendo: «Hallowen otra vez» y reconocía: «A mí estas celebraciones artificiales no me gustan».

Sin embargo, el mensaje del presentador no se quedaba solo en una referencia a esta fiesta pagana, sino que ha aprovechado la ocasión para hacer una metáfora con la situación política actual, al compararla con escenarios y figuras propias del terror y el miedo en esta festividad.

«¡Halloween otra vez! Este año parece una metáfora del momento político del país. Hay mucho zombi en sus cargos que se resisten a asumirlo. ¿Muertos vivientes con escolta? Algo así. A mí estas celebraciones artificiales no me gustan», se puede leer en la publicación de Pedro Ruiz.

Teniendo en cuenta las opiniones que el presentador suele emitir sobre el gobierno, en el contexto político actual esta metáfora haría referencia al ambiente de crisis institucional, escándalos recientes de corrupción y desgaste en parte de la percepción pública del Gobierno de Sánchez y sus socios parlamentarios.

El mensaje parece ser así una crítica a ciertas acciones y movimientos del gobierno, insinuando que muchos altos cargos son «muertos vivientes» incapaces de asumir responsabilidadaes mientras la ciudadanía vive las consecuencias. Así, además de dejar claro que no le gusta Halloween, al compararlo con el escenario político actual, también estaría compartiendo su desaprobación hacia el mismo.