Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre celebrar Halloween en España y lanza un dardo: «Parece una metáfora»

El presentador opina sobre la festividad y la usa para hacer una comparativa con la situación política del país

Marina Ortiz

El 31 de octubre de cada año se celebra Halloween y, aunque no es una fiesta propia de nuestro país, dicen que no hay nada más español que apuntarse a cualquier celebración.

Esto ha hecho que, ya desde hace años, las calabazas ... talladas, las brujas, las telarañas y los fantasmas decoren calles y edificios españoles en estas fechas.

