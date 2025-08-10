Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre quienes mienten en su currículum vitae: «En esas estamos»

Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre quienes mienten en su currículum vitae

A finales del mes de julio se supo que Noelia Núñez, diputada del Partido Popular, había mentido en su currículum. En su ficha del Congreso constaba un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas que en realidad nunca terminó.

Tras varias horas de presión mediática, Núñez acabó dimitiendo. Afirmó que todo se debía a un «error de redacción», pero para entonces ya se había abierto un nuevo frente para su partido. El caso, que afectó seriamente a su imagen personal, volvía a poner en cuestión la credibilidad de quienes ocupan cargos públicos.

El escándalo corrió como la pólvora en redes sociales y medios. En cuestión de días, salieron a la luz otros casos similares de políticos tanto del PP como del PSOE que también habían inflado o falseado su formación. Algunos rectificaron sus perfiles; otros intentaron restarle importancia.

Una de las voces más reconocibles de las que se ha pronunciado es la del presentador Pedro Ruiz. Desde su cuenta de X (antes Twitter), ha compartido una reflexión sobre lo ocurrido y la falta de ética en algunos representantes públicos.

Si lo pensamos tranquilamente, podemos llegar a la conclusión de que, quien miente en un currículum es capaz de mentir en mucho más.

En esas estamos. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) August 2, 2025

