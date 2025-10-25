Pedro Ruiz no se corta y da su opinión sobre el posible fin del cambio de hora propuesto por Pedro Sánchez: «Es un espejismo»

En los últimos días, el cambio de hora en España ha vuelto a dar mucho que hablar, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto que 2025 sea el último año en el que se haga este ajuste en los relojes, porque ... considera que ya no tiene sentido.

Según las explicaciones del presidente, tener un horario diferente en verano y otro en invierno apenas ayuda a ahorrar energía y, en cambio, afecta al sueño y a los ritmos del cuerpo, lo que puede influir en el bienestar de las personas.

Esta propuesta ha abierto un debate, porque aunque muchos ciudadanos están de acuerdo en eliminar el cambio de hora, todavía no hay consenso sobre con qué horario quedarse. Una parte de la población prefiere mantener el horario de verano, ya que indican que permitiría disfrutar de más luz por la tarde, mientras que los expertos en salud recomiendan el horario de invierno, por ser el más natural a nivel biológico y mejor para el descanso. De hecho, el propio Gobierno se estaría inclinando por este último.

Sea como sea, el debate está más vivo que nunca y será desde la Unión Europea como se tomará la decisión final. Si se aprueba la propuesta del Gobierno español, a partir de 2026 nuestro país tendría un horario fijo, parece que muy probablemente el de invierno, y ya no habría que cambiar los relojes nunca más.

Pedro Ruiz, incisivo sobre la decisión de Pedro Sánchez de proponer acabar con el cambio de hora

Mientras tanto, la sociedad española sigue opinando al respecto e incluso figuras conocidas como Pedro Ruiz han querido dar su parecer sobre la propuesta del presidente del Gobierno. En su caso, además de opinar si está a favor o en contra de la medida, también deja cierto recado a Sánchez ante el hecho de que haya decidido revivir un debate tan intenso como este justo en este momento de su mandato.

«Sánchez no quiere cambio de horario. En realidad quiere que todo siga como está. A mí, lo del horario me parece bien. Lo demás es un espejismo», escribía en su cuenta de X.

Con este mensaje, además de mostrarse de acuerdo con la idea de no cambiar más de hora, Pedro Ruiz deja caer que el presidente socialista busca mantenerse como está en el poder y, a juzgar por otros de sus mensajes hacia Sánchez, que estaría intentando que la atención de los ciudadanos se centre en los temas que pone sobre la mesa y no sobre otros como los escándalos de corrupción que rodean a su partido.

Así lo ven algunos de los seguidores del presentador, que han contestado a la publicación en redes sociales con mensajes como los siguientes:

«Lo que quiere es que se hable del horario y no del supremo»

«Acabar con el cambio horario sería lo único bueno que dejaría Sánchez de su mandato. Si es que algún día se acaba su mandato... Ah, y que dejen el de invierno, por supuesto»

«Marear la perdiz, se denominaba antes».