Pedro Ruiz, convencido de las consecuencias que tiene para los españoles la entrada en la cárcel de Ábalos: «Nada nuevo»

Distintos escándalos han salpicado al Gobierno en las últimas semanas. Hace nueve días, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 10. ... 000 euros por la revelación de datos de carácter confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.

A esto se suma el reciente ingreso en prisión del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. El Tribunal Supremo (TS) acordó el pasado jueves enviar a ambos a prisión provisional, comunicada y sin fianza ante el riesgo «extremo» de fuga.

No obstante, la entrada en prisión del que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez durante años se produce después de que ingresara también en la cárcel quien fuera también secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por la comisión de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. En este caso, el juez del TS lo dejó en libertad hace apenas 10 días.

Pedro Ruiz señala las consecuencias de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo

Los escándalos que han salpicado al Gobierno en las últimas semanas han centrado la actualidad política del país, generando opiniones de todos los gustos. En este sentido, uno de los últimos en pronunciarse sobre la situación actual ha sido Pedro Ruiz.

El presentador y escritor, quien suele opinar sobre la actualidad de nuestro país, también lo hizo este viernes después del ingreso en prisión de Ábalos y Koldo. «Ayer fue un mal día para mejorar la confianza de la ciudadanía en los políticos», señaló en X el escritor.

Para Ruiz, las últimas noticias que han salpicado al Gobierno provocan que la sociedad no confíe en nuestro sistema político. «Los encarcelamientos y los rumores adyacentes abonan el desprestigio del sistema», apuntó.

Ayer fue un mal día para mejorar la confianza de la ciudadanía en los políticos. Los encarcelamientos y los rumores adyacentes abonan el desprestigio del sistema. Nada nuevo. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) November 28, 2025

No obstante, para el escritor no se trata de incidentes aislados, que puedan sorprender a la ciudadanía, sino de un patrón repetido en un sistema político que genera desconfianza. «Nada nuevo», concluyó el presentador.

Hace apenas unos días, Ruiz opinó sobre Ábalos y su cambio de estrategia, al asegurar que Pedro Sánchez y Santos Cerdán se entrevistaron en 2018 con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en vísperas de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

«Ábalos teme y comienza a insinuar cosas», escribió Ruiz, antes de la entrada en prisión del ex ministro. Para el presentador, la nueva estrategia de Ábalos es un «proceso natural cuando el horizonte se oscurece». «Desapareciendo los intereses, se esfuman los afectos. Continuará», añadió.