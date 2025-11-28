Pedro Ruiz, contundente sobre la instauración del Black Friday en España: «Todo este rollo de...»

Con el mes de noviembre abordando ya sus últimos días, muchos consumidores tienen ya los ojos puestos en el Black Friday 2025, que se celebra este próximo viernes 28 de noviembre en España. La fecha está señalada desde hace años en el ... calendario de todas las marcas y grandes almacenes a lo largo del globo, permitiendo así que los usuarios puedan acceder a todo tipo de ofertas de ropa, tecnología, maquillaje y otro tipo de enseres.

Esta jornada, caracterizada por sus descuentos en todo tipo de útiles, tiene lugar siempre el viernes posterior a Acción de Gracias en Estados Unidos. Es por ello que, desde que comenzara a celebrarse en el país americano hace más de 60 años, este día se ha convertido para muchos en el pistoletazo de salida a la temporada de compras de Navidad por la bajada de precios que experimentan muchos productos.

Una tradición americana instaurada en España desde hace años

Aunque se trata de una tradición americana que data de 1960, desde 2012 son muchos los comercios nacionales que se han sumado a esta tendencia que también ha tomado importancia en otros países. El primero en hacerlo fue MediaMarkt en el año 2012, que anunció descuentos coincidiendo con esta fecha. A pesar de que la campaña no tuvo mucho éxito, otras grandes empresas como El Corte Inglés o Zara se fueron sumando con los años, hasta convertirlo en una fecha muy atractiva para los compradores, aumentando así las ventas de muchos.

Sin embargo, no todos los españoles se han mostrado de acuerdo con la instauración de esta herencia estadounidense en nuestro país. Muchos tachan al Black Friday de una trampa de los comercios para atraer a los consumidores con ofertas que, en muchos casos, no se corresponden con la realidad.

Aunque podamos creer que muchas gangas no se deben dejar escapar ─hay descuentos que superan el 80%─, no es así: en 2023 sólo un 14% de los productos bajaron de precio, mientras que un 36% se encarecieron, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). «La mayoría de los productos en promoción en realidad mantienen su precio, aunque se anuncien bajo el paraguas de ofertas de Black Friday», señalaban desde el organismo, advirtiendo de estas prácticas engañosas en el sector.

Pedro Ruiz habla alto y claro sobre el Black Friday en España

Uno de los habituales en estas críticas es el actor y humorista Pedro Ruiz, un habitual a la hora de hablar de actualidad en las redes sociales. El cómico ha cargado en más de una ocasión contra la celebración del 'viernes negro' y sus ofertas. Así lo hizo el pasado 2024 en sus redes sociales, donde lanzó una dura crítica contra la instauración del Black Friday en España.

«De madrugada, escuché en la radio a un 'experto en compras digitales' durante casi media hora», comenzó explicando el humorista catalán en su cuenta de X (antes Twitter). Ruiz señaló entonces que, tras oír las declaraciones de este hombre en el programa, se dio cuenta de que había dado «tantos consejos, normas y advertencias» que había quedado aterrado.

De madrugada, escuché en la radio a un 'experto en compras digitales' durante casi media hora. Dio tantos consejos, normas y advertencias q me aterraba. Todo este rollo de apps, alarmas y chequeos de compras para el Black Friday es una pantanosa encerrona. Nos mete en el infierno — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) November 27, 2024

Pedro Ruiz ha querido incidir directamente en esta jornada tan consumista, que invita a los usuarios a derrochar dinero: «Todo este rollo de apps, alarmas y chequeos de compras para el Black Friday es una pantanosa encerrona. Nos mete en el infierno», ha concluido el presentador de televisión, muy crítico con su opinión sobre estos suculentos descuentos.