Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día:
Escucha las noticias de este lunes 10 de noviembre

Pedro Ruiz, contundente con el fin del dinero en efectivo en España: «Unos pocos preparan nuestro futuro a beneficio...»

El presentador se ha vuelto a mostrar tajante en contra del euro digital, la nueva moneda electrónica que pretende lanzar el Banco Central Europeo

El euro digital comienza a tomar forma entre luces y sombras

Pedro Ruiz, contundente con el fin del dinero en efectivo en España: «Unos pocos preparan nuestro futuro a beneficio...»
Pedro Ruiz, contundente con el fin del dinero en efectivo en España: «Unos pocos preparan nuestro futuro a beneficio...» FREEPIK/ABC
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lejos queda ya cuando el efectivo era el principal medio de pago en España. Y es que, con la llegada de las tarjetas de crédito, las monedas y los billetes han ido cayendo cada vez más en desuso en el día a día ... de muchos ciudadanos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app