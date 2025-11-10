Pedro Ruiz, contundente con el fin del dinero en efectivo en España: «Unos pocos preparan nuestro futuro a beneficio...»

Lejos queda ya cuando el efectivo era el principal medio de pago en España. Y es que, con la llegada de las tarjetas de crédito, las monedas y los billetes han ido cayendo cada vez más en desuso en el día a día ... de muchos ciudadanos.

Lo cierto es que el final del dinero en metálico parece cercano. Prueba de ello son los planes del Banco Central Europeo (BCE), que quiere impulsar el euro digital, una versión electrónica de la moneda común que promete transformar por completo la manera en la que los ciudadanos realizan transacciones.

El euro digital será un medio de pago electrónico accesible y aceptado en todos los países de la zona del euro. Este tipo de moneda se almacenaría en un monedero electrónico creado en el banco o en un intermediario público, lo que permitiría realizar todos los pagos cotidianos con el teléfono o la tarjeta.

Está previsto que el proyecto del euro digital esté listo para su aprobación antes de que termine el año. Así lo han pactado los ministros del Eurogrupo. Sin embargo, los plazos que maneja el BCE sitúan cualquier lanzamiento, como pronto, hacia 2029.

En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada tras el Consejo Europeo que los estados miembros quieren «avanzar decididamente» en la implantación del euro digital lo antes posible. «Creo que estamos avanzando en la correcta dirección para su creación en un pronto tiempo», aseguró.

La opinión de Pedro Ruiz sobre el final del dinero en efectivo en España

Mientras tanto, el debate sobre los efectos reales que esta divisa electrónica puede tener en bancos, empresas y ciudadanos continúa abierto. Y es que muchos temen que la desaparición de las monedas y billetes suponga la pérdida de la privacidad en las transacciones y deje atrás a los mayores.

Uno de los más críticos con el posible final del dinero en efectivo y la puesta en marcha del euro digital es el presentador Pedro Ruiz, quien ha hablado en más de una ocasión sobre la desaparición de las monedas y los billetes.

En un mensaje publicado en X, Ruiz ha vuelto a lanzar una reflexión sobre esta cuestión. «Sigo leyendo opiniones sobre el euro digital», ha comenzando diciendo el intérprete, para después dictar sentencia sobre esta nueva forma de pago electrónico: «Para mí, es una catástrofe para redondear la dictadura digital».

En este sentido, Ruiz ha lanzado una reflexión sobre la implementación de este pago electrónico como una forma de digitalización. «Unos pocos preparan nuestro futuro a beneficio de ellos», ha denunciado el intérprete.

Sigo leyendo opiniones sobre el euro digital. Para mí, es una catástrofe para redondear LA DICTADURA DIGITAL. Unos pocos preparan nuestro futuro a beneficio de ellos. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) October 27, 2025

No es la primera vez que el presentador habla sobre el adiós a los pagos en efectivo. Hace unos meses, ya alertó sobre los riesgos que esto puede tener para muchos negocios y ciudadanos: «No cedáis y exigid que os cobren u os paguen con dinero físico. Lo contrario es una dictadura económica impresentable».