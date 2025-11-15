Suscribete a
ABC Premium

Pedro Ruiz, contundente sobre Lamine Yamal y su ausencia en la Selección española: «El menos responsable es él»

El escritor ha opinado sobre la desconvocatoria del jugador del FC Barcelona después de someterse a una intervención en el pubis

Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre la actitud de Lamine Yamal tras el Clásico: «Corre el serio riesgo de...»

Pedro Ruiz, contundente sobre Lamine Yamal y su ausencia en la Selección española: «El menos responsable es él»
Pedro Ruiz, contundente sobre Lamine Yamal y su ausencia en la Selección española: «El menos responsable es él» Ignacio Gil/ABC
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Selección española de fútbol disputa este sábado un nuevo encuentro ante Georgia, con el que pretende dejar prácticamente sellada su clasificación para el Mundial 2026. El cuadro de Luis de la Fuente encabeza el grupo E con 12 puntos, tres más que ... Turquía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app