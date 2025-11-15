Pedro Ruiz, contundente sobre Lamine Yamal y su ausencia en la Selección española: «El menos responsable es él»

La Selección española de fútbol disputa este sábado un nuevo encuentro ante Georgia, con el que pretende dejar prácticamente sellada su clasificación para el Mundial 2026. El cuadro de Luis de la Fuente encabeza el grupo E con 12 puntos, tres más que ... Turquía.

Sin embargo, para ganar a Georgia en Tiflis, España no podrá contar con uno de sus jugadores estrella: Lamine Yamal. El delantero del FC Barcelona fue desconvocado, tanto para el encuentro de hoy como para el que se disputará el próximo martes contra Turquía, por las molestias en el pubis que sufre desde septiembre.

No obstante, se trata de un suceso que sentó especialmente mal en la Selección. Y es que el jugador, de 18 años, se sometió a un tratamiento invasivo de radiofrecuencia en el pubis el lunes, mismo día en que los jugadores se concentraban en la ciudad deportiva de Las Rozas. Además, lo hizo sin avisar a los servicios médicos de la Roja.

La intervención quirúrgica causó «malestar» dentro de la Selección, tal y como expresó en un comunicado publicado el martes. «Al menos deberían habernos comunicado qué le querían hacer», aseguró de la Fuente, en lo que fue un nuevo encontronazo con el club azulgrana.

La opinión de Pedro Ruiz sobre la ausencia de Lamine Yamal en la Selección

En cualquier caso, el malestar dentro de la Selección ante la ausencia repentina de Lamine Yamal en los dos próximos partidos ha sido uno de los temas de actualidad de los últimos días en clave deportiva. En este sentido, diferentes personalidades han opinado en redes sociales sobre el asunto.

Uno de los últimos ha sido el presentador y escritor Pedro Ruiz. Acostumbrado a pronunciarse sobre la actualidad, tanto en España, como en el resto del mundo, también quiso opinar sobre el 'incendio' desatado con el delantero de la Selección.

El presentador criticó la excesiva magnitud que adquiere cualquier asunto que rodeé al joven futbolista. Y es que es habitual que, debido a su popularidad, cualquier aspecto de su vida acapare el foco mediático. «La hipertrofia de la notoriedad de Lamine Yamal disparata la publicidad de cada paso que da», escribió Pedro Ruiz hace unos días.

No obstante, el presentador quiso defender al jugador de la Selección ante el conflicto que se ha generado por su ausencia en los próximos partidos de la Roja: «En el presente caso de su desconvocatoria con la Selección, el menos responsable es él».

De esta forma, Ruiz ha despojado de toda responsabilidad a Lamine Yamal en la 'guerra' desatada entre la Selección y el FC Barcelona. No obstante, en otras ocasiones el escritor no se ha cortado a la hora de criticar al futbolista. Hace menos de un mes, opinó sobre su actitud tras la derrota del club azulgrana en el Clásico.

«Si Lamine Yamal no deja de tener la actitud que va teniendo, corre el serio riesgo de malograrse». Para Ruiz, la actitud soberbia del futbolista puede perjudicarle en su carrera dentro del fútbol. Por ello, el presentador hizo una petición clara: «Quien le quiera, que se lo diga muy claro».