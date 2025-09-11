Un pediatra explica cuánto se puede llegar a ganar en España con las guardias

Miles de estudiantes eligen cada año la carrera de Medicina, una de las más duras y largas. Lo hacen movidos por vocación, pero también por la promesa de un salario digno. Ahora bien, ¿cuánto cobra realmente un médico en España?

Sobre esta cuestión ha hablado recientemente la cuenta de TikTok @talentmatch.es, un perfil que se dedica a entrevistar a profesionales de distintos sectores para preguntarles directamente cuánto ganan. En uno de sus vídeos más recientes, se toparon en la calle con un médico y decidieron conocer de primera mano cuál es su situación económica.

El protagonista de la entrevista explica que es pediatra y que el aspecto económico es clave en una profesión tan demandante. «El dinero que ganas es una motivación muy importante para el tiempo que inviertes», reconoce.

¿Cuánto cobra un pediatra en España?

En este sentido, recuerda que al inicio de su trayectoria cobraba en torno a 2.300 o 2.500 euros al mes, una cifra que fue aumentando con los años. En los periodos de más intensidad, cuando llegó a encadenar hasta diez guardias de 24 horas en un solo mes, asegura que alcanzó casi los 4.000 euros.

De hecho, el pediatra remarca en la entrevista que estas guardias son el verdadero factor diferencial y que pueden suponer entre 2.000 y 4.000 euros extra, dependiendo del hospital, la especialidad y la disponibilidad del profesional.