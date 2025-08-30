Una pareja de turistas acude a una de las playas más bonitas de Asturias y la define así: «Es un charco»

Las playas españolas se convierten cada verano en el principal reclamo turístico de España. Desde las aguas turquesas de las Baleares hasta los arenales de arena dorada de Andalucía o los paisajes naturales del Cantábrico, el litoral español ofrece una diversidad difícil de igualar.

Sin embargo, no todo es idílico. Y es que, en ocasiones, los turistas acuden a estas playas movidos por los vídeos en redes sociales o las imágenes que encuentran en Internet y, al llegar, la decepción es notable.

En ocasiones, el chasco se produce por la afluencia masiva de turistas en muchos de estos arenales, especialmente durante el mes de agosto, algo que puede empañar la experiencia. Sin embargo, en el caso de una pareja de españoles que han visitado una playa de Asturias, su decepción fue causada por otro motivo.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@stmigue), Magui, que se define como «fotógrafo profesional», y su amiga explican «la realidad» de la playa de Gulpiyuri, situada en el concejo de Llanes, al norte del pueblo de Naves, y considerada una de las más bonitas de Asturias.

La reacción de unos turistas al visitar una playa en Asturias

«Hemos sido engañados», comienza diciendo Magui, a quien le resulta difícil pronunciar correctamente el nombre del arenal. «Acabamos de venir a la playa de Gulpiyuri y, ¿qué pasa en la playa? ¿Qué te ha parecido?», pregunta a su amiga.

«Es que no sé ni describir lo que he sentido al ver el charco», responde ella, que define así el arenal: «No es un playa, es un charco». «Eso es un escupitajo que han tirado y la gente está ahí bañándose en el escupitajo que han echado», continúa criticando el creador de contenido.

La pareja de turistas hace referencia a la escasa cantidad de agua que se han encontrado. Y es que esta playa tiene una particular característica. Se trata de un arenal interior, situado a unos 100 metros de la costa, que se llena de agua a través de galerías subterráneas desde el mar.

Este fenómeno geológico crea una pequeña cala de arena blanca que se convierte en una especie de piscina de agua salada durante la marea alta. Sin embargo, con la marea baja, la playa puede quedarse sin agua, cambiando drásticamente la experiencia, tal y como muestra otra usuaria en TikTok.

Esto es lo que le sucedió a la anterior pareja de turistas, cuya decepción fue tal que aconsejan «no ir» a esta playa de Asturias. «Vaya porquería. Nos ha dicho una señora que era muy pintoresca. ¿Pintoresca señora? En una pintura hay más agua que ahí», bromea uno de ellos.

«Yo no sé qué he sentido yo, la verdad... ha sido...», comenta la joven entre risas. «Indescriptible», remata él, que al final del vídeo muestra una comparativa de dos imágenes bajo los títulos 'Lo que no podía perderme' y 'La realidad' donde se evidencia el efecto del cambio de la marea en el agua de la playa.

El vídeo, que cuenta con casi 500.000 visualizaciones, ha generado todo tipo de reacciones. Especialmente las de aquellos que critican la reacción de la pareja. «A ver, la peculiaridad de esta playa es que solo aparece cuando sube la marea», «Tenéis dos cosas que aprender: las mareas y el diccionario», «¿Porque enterarse de la marea según la hora está sobrevalorado, no?», son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios.