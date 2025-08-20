Estos son algunos de los países que cambiaron su capital y el motivo principal por el que lo hicieron

A lo largo de la historia, numerosos países han decidido cambiar de capital por motivos políticos, económicos, estratégicos o incluso medioambientales. Desde grandes potencias hasta pequeños Estados, esta transformación suele marcar un antes y un después en su desarrollo nacional. Ejemplos como el traslado de la capital de Brasil a Brasilia, o el más reciente caso de Indonesia con su nueva capital Nusantara, reflejan cómo la ubicación de una ciudad puede redefinir la identidad y el futuro de una nación. En este reportaje analizamos qué países han cambiado de capital, por qué lo hicieron y qué impacto tuvo en su historia y su población.

Además del cambio trascendental que supone trasladar una capital, este proceso suele implicar enormes desafíos logísticos, inversiones millonarias y profundas transformaciones urbanísticas. La construcción de nuevas infraestructuras, el desplazamiento de sedes gubernamentales y la adaptación de la población a un entorno diferente pueden generar tanto oportunidades de crecimiento como resistencias sociales. Asimismo, estas mudanzas influyen en la distribución del poder político y económico dentro del país, fomentando en ocasiones el desarrollo equilibrado de regiones tradicionalmente periféricas o menos desarrolladas. La decisión de cambiar de capital suele estar acompañada de debates públicos intensos y, a veces, de polémicas sobre el coste y la viabilidad del proyecto.

Es el caso de países importantes como Brasil o Nigeria, que cambiaron de ciudad por diversos motivos.

Países que cambiaron de capital Brasil: cambió su capital de Río de Janeiro a Brasilia en 1960 para promover el desarrollo interior y descentralizar el poder.

Nigeria: trasladó si capital de Lagos a Abuya en 1991 para buscar una posición más central y neutral ante tensiones étnicas y sobrepoblación

Kazajistán: capital pasó de Almatý a Astaná (ahora llamada Nur-Sultán) en la década de 1990 por motivos políticos y de seguridad

Australia: movió su sede de gobierno de Melbourne a Canberra, ciudad construida expresamente y ubicada de forma neutral respecto a Sídney y Melbourne.

Indonesia: aunque el traslado aún está en proceso, el gobierno decidió mover la capital de Yakarta a la región de Kalimantan Oriental para aliviar problemas de sobrepoblación y hundimiento de la ciudad.

Belice: tras un huracán en la antigua capital, el país trasladó su sede a Belmopán en 1970.

Tanzania: cambió la capital de Dar es Salaam a Dodoma para estar más en el centro del país, aunque muchas instituciones siguen en la antigua capital.

Costa de Marfil: la capital fue trasladada de Abiyán a Yamusukro en las últimas décadas, aunque como en otros casos, muchas oficinas siguen en la ciudad anterior.

Pakistán: movió la capital de Karachi a Islamabad en 1967, eligiendo un lugar menos vulnerable y más central.

Zimbabue: al independizarse, cambió la capital de Salisbury (nombre colonial) a Harare en 1982

Mozambique: al independizarse, cambió de Lourenço Marques a Maputo en 1976

República Democrática del Congo: Leopoldville pasó a llamarse Kinsasa al independizarse y cambiar el nombre de la ciudad y la capital

En definitiva, el traslado de una capital nacional es un fenómeno complejo que trasciende la simple reubicación administrativa. Supone reformular el mapa político y social del país, impacta en la vida cotidiana de miles de personas y puede influir en tendencias como la urbanización o el desarrollo regional. La experiencia de cada país demuestra que el éxito de estas iniciativas depende no solo de los recursos invertidos, sino también de la planificación estratégica y la integración social de la nueva capital.

Y además de los países que ya han cambiado, queda por ver aquellos que están en el proceso. Tal es así, que Guinea Ecuatorial construye desde 2012 su nueva capital fuera de Malabo, fuera de la península africana. Ciudad de la Paz (antigua Djibloho) se espera que sea nueva capital en el futuro.