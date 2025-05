El país menos poblado del mundo: una isla de 50 habitantes que «esconde una historia muy oscura»

El mundo está lleno de lugares fascinantes. Algunos destacan por sus paisajes que quitan el aliento, otros por las historias que encierran sus monumentos centenarios, pero existen rincones que cautivan por razones completamente distintas, como su aislamiento extremo, su escasa población y la singularidad de sus orígenes. En ese sentido, en una reciente publicación, el canal de YouTube 'Un Mundo Inmenso' ha revelado cuál es el territorio menos poblado del planeta, un lugar tan recóndito que parece sacado de una novela de aventuras.

«Podemos haber escuchado hablar de las Islas Pitcairn por motivos muy distintos. Además de tener el récord de ser el territorio menos poblado del mundo, su ubicación geográfica hace que compita por ser uno de los lugares más recónditos de la Tierra», señala el creador de contenido mientras comienza un recorrido por el pasado y el presente de este enclave perdido en el Pacífico Sur.

Pitcairn es una diminuta isla de apenas 4,6 kilómetros cuadrados, que, según el canal, es unas cien veces más pequeña que Madrid y 240 veces más pequeña que Sao Paulo. Allí, viven solo unas 50 personas, aisladas casi completamente del resto del mundo. El lugar habitado más cercano es Mangareva, a 480 kilómetros, con menos de mil habitantes. Otras zonas pobladas son Rapa Nui, a 2.100 kilómetros, y tanto Nueva Zelanda como la costa de Sudamérica, ambas a 5.000 kilómetros. El aislamiento es tal que algunos la consideran «el lugar más inaccesible del mundo», aunque el récord oficial pertenece a otra isla: Tristan da Cunha.

Un origen hollywoodense

Pero más allá de la distancia, lo que hace única a Pitcairn es su historia. «La forma en la que fue poblada fue tan extraña que dio lugar a grandes producciones de Hollywood», apunta el youtuber mientras muestra escenas de la película 'Rebelión a bordo', de 1962. Todo comenzó con el famoso motín del 'Bounty'. En 1788, el barco británico llegó a Tahití con la misión de recolectar plantas para transportarlas a las Antillas. Sus 46 tripulantes pasaron seis meses en el paraíso polinesio. Sin embargo, tras partir de la isla, 18 marineros se amotinaron contra el capitán William Bligh y, liderados por Fletcher Christian, decidieron regresar a Tahití.

Bligh, junto a su grupo leal, fue abandonado en un bote y logró una proeza navegando 6.500 kilómetros en 47 días hasta llegar a Timor, desde donde pudo regresar a Inglaterra. Mientras tanto, Christian y sus seguidores regresaron a Tahití, pero, temiendo represalias, secuestraron a 13 mujeres y seis hombres tahitianos, y salieron en busca de una isla desierta. Así llegaron a Pitcairn, entonces deshabitada. Allí quemaron el 'Bounty' (cuyos restos aún pueden visitarse) y permanecieron en completo aislamiento durante 35 años. Cuando un barco británico volvió en 1825, solo quedaba vivo uno de los amotinados originales, John Adams, quien relató la historia. Los actuales pobladores descienden de esos hombres y mujeres.

Según manifiesta el creador de contenido, pese a estar prácticamente aislado, Pitcairn tiene el curioso honor de haber sido el primer lugar del mundo en aprobar el sufragio femenino en igualdad con el masculino, en 1838. Ese año, el archipiélago pasó a estar bajo dominio británico, condición que mantiene hasta hoy. A nivel administrativo, el territorio incluye otras tres islas: Henderson, Ducie y Oeno, aunque solo Pitcairn está habitada.

Se trata de una de las 17 colonias aún existentes según la ONU, por lo que algunos cuestionan su título como 'país' menos habitado del mundo, prefiriendo definirla como la entidad subnacional menos poblada. Aun así, realiza elecciones locales, lo que permite considerarla también como la democracia más pequeña del planeta.

Pero «más allá de que sea un paisaje paradisíaco, la isla esconde detrás una historia muy oscura», advierte el creador del canal. Tal y como señala, en 2004, seis de los doce hombres adultos de la isla fueron condenados por abuso sexual de menores, en un juicio liderado por las autoridades británicas. Las víctimas eran niñas de entre 12 y 15 años. El caso dividió a la comunidad, ya que algunos defendían que esas prácticas eran parte de la cultura local. Las condenas, de entre dos y seis años, ya se han cumplido y la situación obligó a construir una prisión, inexistente hasta entonces. Además el incidente hizo que el miedo a una despoblación definitiva se hiciera más real que nunca.

Cómo llegar

Hoy en día, la principal fuente de ingresos es el turismo. Pero no es fácil llegar. Según el creador de contenido, la primera opción es volar a Papeete (Tahití), luego tomar otro vuelo a Mangareva y, desde allí, un barco durante 32 horas. Eso sí, no hay servicios regulares. Además, señala que también existe la posibilidad de viajar en crucero desde Sudamérica, aunque el precio es elevado. «Tenemos que advertir que no se trata de un viaje económico. Por ejemplo, nos ofrecen una opción que incluye el traslado desde Mangareva a Pitcairn por 3.000 dólares. No hay hoteles en la isla y tendremos que quedarnos en las casas de los pobladores. Esto tiene un costo de, por lo menos, 100 dólares por día por persona».

Para los más aventureros, sin embargo, la recompensa es única: visitar la Caverna de Christian, bañarse en la St Paul's Pool y contemplar uno de los cielos estrellados más oscuros y nítidos del planeta.