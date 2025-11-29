Este es el país que más odia a España, según una encuesta: no es Francia ni Reino Unido

España es uno de los países más visitados del mundo, con millones de turistas cada año atraídos por su clima, su cultura y su gastronomía. Su riqueza histórica y natural, junto con una infraestructura turística desarrollada, lo convierten en un destino clave a nivel global. ... Pero, ¿qué piensa el resto de países sobre el nuestro?

Esto es lo que buscaba medir una encuesta del Real Instituto Elcano, realizada a más de 4.400 personas de países como Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Japón. Tras pedir que se valore al país ibérico en una gran variedad de campos distintos, este ha recibido una calificación promedio de 7,1 sobre 10.

Esta valoración surge de la suma de ciertos criterios en los que España destaca a nivel internacional. El ejemplo más evidente es turismo, que ha sido señalado como su mayor atractivo, seguido por la gastronomía, los deportistas y la personalidad de su población. Palabras como 'sol', 'toros', 'fútbol' y 'flamenco' son las más asociadas con España.

Este es el país que más odia a España

El informe refleja además una mejora en la percepción de España respecto a la crisis económica, que ya no figura como un problema central en la imagen exterior. La corrupción tampoco es considerada un problema por la mayoría de los encuestados. De hecho, un 73% describe a España como un país honesto, mientras que solo un 22% lo vincula con este problema.

Sin embargo, no todos los encuestados son igual de 'benevolentes'. Entre los países vecinos, Marruecos se destaca por una valoración más negativa, con un 30% de los encuestados calificando a España como «conflictiva», «egoísta» e «intolerante». Además, cerca del 25% expresa desconfianza hacia el país.