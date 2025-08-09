Pagan casi 6.000 euros por un alojamiento para sus vacaciones y acaban denunciando al propietario por lo que con su reserva: «Es una situación inédita»

Pagan casi 6.000 euros por un alojamiento para sus vacaciones y acaban denunciando al propietario por lo que con su reserva

El secuestro de viviendas para pedir rescate, una nueva lacra en España. Así de duro es el titular del medio francés Sudouest.fr en relación a lo que le ha ocurrido a una familia de Bruselas en una escapada a Las Landas (Francia). Lo que debía ser un tiempo de ocio y vacaciones se ha convertido en una pesadilla que terminó con denuncia policial y mucho gasto para el bolsillo.

«Las mafias ocupan por la fuerza apartamentos vacíos hasta que los propietarios pagan un rescate para recuperar sus propiedades», apuntan desde la web del citado periódico galo, que cuenta que la familia belga compuesta por dos adultos y dos menores, había alquilado una casa en un conocido balneario de la región a través de la plataforma francesa Gens de Confiance, conocida por conectar a usuarios verificados en compraventas y alquileres. El contrato se firmó en octubre de 2024, con un coste total de 5.880 euros, abonado en dos pagos.

A unos días del viaje hacia Las Landas, el propietario del alojamiento comenzó a dar largas a sus últimas solicitadas, hasta que un día antes notificó a la familia que la vivienda ya estaba ocupada. Según su versión, unos ocupantes ilegales se habían instalado en la propiedad. Inmediatamente canceló la reserva.

Christy Verhoeven, integrante de la familia, expresó en unas declaraciones su escepticismo ante esta explicación y exigió la devolución inmediata de las sumas abonadas: «No me creí esa historia», afirmó.

Desde ese momento, la familia perdió todo contacto con el arrendador y todavía no ha recuperado el dinero. Ante el drama ocurrido, lograron alquilar otra casa en la población francesa de Hossegor, aunque a un coste mucho mayor, algo que afectó logicamente su bolsillo. El 20 de julio, ya en la localidad, presentaron una denuncia ante la policía francesa y acudieron a inspeccionar la vivienda inicialmente reservada. Según relataron, «escuchamos el sonido de una radio que salía de la casa y había un BMW estacionado delante».

Los ocupantes ilegales eran familiares del gestor

La sorpresa fue aún mayor cuando descubrieron que los supuestos ocupantes ilegales eran, en realidad, los padres del gestor legal de la vivienda, quien figura como administrador de una sociedad civil inmobiliaria (SCI) propietaria del inmueble. El propio gestor reconoció que sus familiares decidieron instalarse en la casa «sin derecho ni título».

Aunque se solicitó la intervención de un comisario de justicia, los ocupantes se negaron a abandonar la propiedad. El arrendador, por su parte, también ha interpuesto una denuncia.

La plataforma Gens de Confiance, con más de dos millones de usuarios, asegura estar mediando en el conflicto. Su administrador, Enguerrand Léger, admitió que se trata de «una situación inédita» y que, por ahora, el caso permanece estancado. Y así, mientras que la familia belga sigue esperando que la justicia atienda sus peticiones, entre ellas el reembolso del dinero, entre la primera reserva y el nuevo alojamiento de emergencia, sus vacaciones están saliendo por un coste cercano a los 13.000 euros. Poca broma.