Paga más de 450 euros en DiverXO, el restaurante de Dabiz Muñoz, y opina sin filtros sobre la carta: «No lo volvería a probar ni gratis»

Dabiz Muñoz es uno de los cocineros más prestigiosos de España. El chef, de 44 años, ha logrado lo que muchos no han podido. La propia Guía Michelin describe su cocina como «hedonista», «divertida» e «irreverente». «Rompe las barrares de la vanguardia gastronómica para entrar en un plano onírico sumamente personal», añade.

Aunque Dabiz Muñoz es propietario de varios restaurantes, el más reconocido es DiverXO. Este local, que está previsto que este 2025 cambie su ubicación a La Finca, suma un total de tres estrellas Michelin. Ofrecen un menú degustación, llamado 'La cocina de los cerdos voladores', que invita a los comensales a un «espectacular viaje por las distintas culinarias del mundo, con especial incidencia en la fusión asiática, pero con el uso habitual de productos nacionales».

A pesar de esta sugerente propuesta, son muchos los que han criticado sus altos precios. Degustar los platos de DiverXo cuesta 450 euros. Sin embargo, siempre hay personas que sueñan con ser sus clientes algún día.

Este es el caso de Arturito. El creador de contenido ha conseguido reservar una mesa en el local y ha podido degustar cada uno de los platos. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok ha opinado sin filtros sobre la carta.

Opina sin filtros sobre DiverXO, el resturante de Dabiz Muñoz

Lo primero que dice Arturito es que la cocina de Dabiz Muñoz «no tiene sentido». «Es un circo de sabores y, definitivamente, de las experiencias más locas que ha vivido en el mundo de la gastronomía», indica.

El hombre explica un detalle que le ha encantado de DiverXO: «Con cada plato te traen las ilustraciones del cuaderno de Dabiz y puedes ver el proceso de creación de cada uno».

Tras esta breve introducción, el creador de contenido ha ido a lo importante: la comida. «Esto es un nigiri madurado como deconstruido y un arroz en tres texturas. Sigo sin entederlo, pero estaba muy bueno. Con esto te haces una idea de todo lo que viene», comenta.

Arturito ha querido destacar una creación hecha a base de carne de coco joven tailandesa con satay de kikos y flores. «No tiene sentido. Está muy raro», opina. El cliente asegura que todo ha sido nuevo y único para él. «Son sabores que ni siquiera sabía que existían», confirma.

Una de las cosas que más le llamó la atención fue un caldo agripicante de buey gallego con vinagre negro e infusión de pimienta. Aunque lo más curioso es que se lo sirvieron dentro de un cuerno, algo que le pareció «muy divertido». Esta ha sido su valoración: «Este no lo volvería a probar ni gratis. Estaba muy fuerte».

Respecto a los postres, Arturito señala que le fascinaron los emplatados. «No me quería comer nada. Parecía un museo», dice emocionado.

Precio de la comida y valoración final

Arturito muestra una imagen de la cuenta, que son 328,50 euros (entre tres personas) por la bebida. El hombre explica que ya había pagado los 450 euros del menú al reservar por la página web.

Tras comprobar el coste final del banquete, el creador de contenido aclara si realmente merece la pena o no ir a DiverXO. «Estas experiencias no son para todos y no solo por el tema económico. No vienes solo a comer rico, sino a vivir una montaña rusa de emociones», concluye.