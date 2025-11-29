Unos padres cobran el alquiler a su hija por vivir con ellos a los 18 años: «La preparamos para la vida adulta»

En Estados Unidos es bastante habitual que los hijos abandonen el nido paterno una vez que inician sus estudios universitarios a los 18 años y una gran mayoría de ellos continúa con su vida independiente una vez concluida la etapa como alumnos, dando el ... salto al mundo adulto laboral.

Sin embargo, como en todo, hay casos y casos, y dadas las circunstancias económicas de cada uno, hay quienes, al terminar los estudios regresan o quienes siguen viviendo en casa de sus padres porque van a una universidad cercana o quienes, directamente, no van a la universidad.

Es el caso de la familia Archie, poseedores de un rancho en Texas del que extraen los ingresos vitales, que tuvieron durante nueve meses a su hija de 18 años viviendo con ellos después de que esta acabara el instituto.

Sin embargo, Cody y Erica, los padres, tomaron una decisión con respecto a la estancia de su hija adolescente en la casa familiar que ha dado que hablar en redes sociales tanto con comentarios a favor como con alguna crítica.

Alrededor de 274 euros al mes

Los Archie estaban encantados de tener a Kylee con ellos, pero optaron por cobrarle un alquiler mensual de 300 dólares -unos 274 euros con el cambio actual, una cantidad rebajable en 100 euros si la chica invertía parte de sus ganancias en hacer alguna compra en el súper-.

«El objetivo era que se diera cuenta de que no todo es gratis y también para empezar a prepararla para la edad adulta. Cuando una persona entra en el mercado laboral tiene que ser responsable tanto de su alquiler como de su comida», explicó el padre, Cody, en una entrevista a Fox.

Pasados nueve meses, Kylee, que había conseguido ahorrar gracias a su trabajo, se independizó. Y sus padres creen que su sistema incidió directamente en el saber hacer de su hija de cara al futuro:

«Creo que ha adquirido una mayor perspectiva sobre lo que cuestan las cosas en el mundo real», dijo su padre en la misma entrevista, contento de que su hija avanzara.

El tema ha sido objeto de debate en redes entre aquellos que ven en la opción de la familia Archie una buena oportunidad de enseñar a los hijos lo que cuesta la vida y los que opinan que los peliagudos temas de dinero con los hijos pueden dañar la relación o causar algún problema en la familia.