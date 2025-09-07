Paco González opina sobre los manifestantes pro Palestina de La Vuelta: «Si les dieran a elegir entre vivir bajo un gobierno islamista radical y uno democrático judío...»

Termina una semana marcada en La Vuelta por la subida de tono en las protestas contra Israel y la presencia del Premier Tech en la carrera. Los manifestantes pro Palestina provocaron que la etapa Bilbao-Bilbao del miércoles acabara antes de tiempo y sin decretarse un ganador, el viernes frenaron a la fuga en el inicio de la ascensión a L'Angliru y este domingo uno de ellos causó un accidente que mandó al suelo a Javier Romo, español del Movistar Team.

Restan todavía seis etapas más, con paso por Galicia y Castilla y León antes de la clásica llegada a Madrid del último día. La tensión continúa y promete seguir hasta el próximo domingo, y eso que el Israel - Premier Tech eliminó de sus maillots cualquier alusión al país.

Muchas voces han opinado sobre el boicot de los manifestantes a La Vuelta. Juanma Castaño fue de los más polémicos y hasta se vio obligado a matizar sus palabras 24 horas después. También en la antena de la Cadena COPE se ha mojado el presentador de Tiempo de Juego, Paco González.

La opinión de Paco González

En el transcurso de la decimoquinta etapa de La Vuelta, Paco González quiso dar su versión sobre lo que le han parecido las protestas de esta semana.

«Aquí cada uno tiene su opinión. Hoy el dueño de este equipo [Sylvan Adams] ha hecho unas declaraciones en las que decía que si hoy se boicotea esto, mañana se puede boicotear el UAE, Bahrain o Astana, porque en muchos de estos países no hay democracias, respeto al colectivo LGTBI... Esto va un poco más allá, es un genocidio. El otro día leí, con esto de que el Barça se anuncia en el Congo, que entre el Congo y Ruanda llevan 600.000 muertos en una guerra de diez años. Miramos para otro lado. No sabemos los muertos que hay en Yemen. Desconocemos muchas cosas, esta que la conocemos queremos intervenir», comienza su reflexión.

Paco González cree más conveniente dirigir las protestas hacia otro lado. «Yo creo que es mejor manifestarse frente a la Embajada de Israel. Pero interrumpir una prueba deportiva por llamar la atención… ¿Protestar contra la presencia de un equipo porque tenga el nombre de Israel eso es blanquear el conflicto? Para mí, no. Es más, sospecho que si el día de mañana a muchos de los manifestantes les dieran a elegir entre vivir bajo un gobierno islamista radical (Hamás) o bajo un gobierno democrático judío (Israel) creo que preferirían el gobierno democrático judío porque se pueden manifestar. De hecho, en Israel hay muchas manifestaciones contra Netanyahu», continúa.

«Hay un cinismo universal inspirado por los políticos» Paco González

«No sé yo si Hamás permitiría una manifestación en contra de su dictadura. Tengo serias dudas. Bueno, en el fondo sí lo sé», deslizaba el presentador de Tiempo de Juego. «Como cada uno tiene su reflexión y como en política nadie convence a nadie, que cada uno haga lo que le dé la gana, pero, si es posible, sin causar daño. Toda la semana va a estar salpicada por esto. Sospecho que si la protesta es frente a la Embajada de Israel dará más la vuelta al mundo y me parecería más justo que manifestarse ante ocho ciclistas, siete de los cuales no son ni de Israel», prosigue.

Para Paco González, «hay un cinismo universal inspirado por los políticos. Nosotros vendemos armas a Israel. Ahora dicen que el martes, en el Consejo de Ministros, a propuesta de Sumar, van a introducir sanciones a Israel para no venderles más armas. Y tenemos tratos de comercio y de negocio con todos los países de la zona, los que no admiten palestinos en su país también, los que no son dictaduras y los que no respetan los derechos civiles también. Hay mucho cinismo», zanjaba su opinión Paco González.