Un oso se cuela en un supermercado y desata el caos: «Chocó contra las puertas automáticas»

Las ciudades son espacios construidos por y para el ser humano. Sin embargo, la expansión de las zonas residenciales hacia entornos naturales unida a la búsqueda de alimento por parte de los animales, ha propiciado que la frontera entre lo urbano y lo ... salvaje se difumine cada vez más y los encuentros entre la fauna y los habitantes de las urbes sean cada vez más frecuentes. Ciervos que cruzan avenidas, jabalíes que recorren calles costeras, zorros que rebuscan en contenedores… Pero lo ocurrido en el sur de Arizona ha superado cualquier expectativa. En una escena tan sorprendente como peligrosa, un oso decidió irrumpir en un supermercado lleno de clientes, desatando momentos de tensión y asombro a partes iguales.

El suceso tuvo lugar a principios de la semana pasada, cuando un oso negro fue visto merodeando por un vecindario próximo a la cadena de supermercados Fry´s, en Oro Valley, una localidad cercana a Tucson. Varios residentes ya lo habían divisado el fin de semana anterior, pero nadie imaginaba que su paseo acabaría en el interior de una tienda.

Según las autoridades, el animal fue detectado nuevamente el pasado lunes detrás del edificio y poco después decidió entrar por la puerta principal del supermercado. La escena, digna de una película, se desarrolló a plena luz del día. El portavoz del Departamento de Policía de Oro Valley, Darren Wright, relató que el animal «chocó contra las puertas automáticas» antes de lograr que se abrieran y acceder al interior. «Simplemente corrió», explicó el agente, a lo que añadió: «No creo que causara ningún daño». En efecto, según los testigos, el oso se limitó a deambular por los pasillos, sin atacar a nadie ni causar desperfectos, aunque la sorpresa de los clientes que allí se encontraban fue mayúscula.

Pánico entre los clientes

Un vídeo grabado por uno de los presentes muestra el desconcierto del momento. En las imágenes, un hombre busca al animal por los pasillos del supermercado mientras consulta su teléfono móvil. Al levantar la vista, lo encuentra a pocos metros de distancia: un pequeño oso negro, confundido y nervioso, que reacciona al instante huyendo en dirección contraria. Según varios testigos, el animal permaneció en el lugar durante varios minutos, aunque no se cree que haya tomado ningún alimento.

El portavoz policial aseguró que, tras unos minutos de confusión, el oso logró salir del edificio por su propio pie y escapó corriendo hacia el exterior. Los agentes y los servicios de control de animales intentaron seguirle el rastro, pero lo perdieron poco después. «Hemos avistado varios osos en Oro Valley», explicó el agente. «A veces los vemos saliendo del desierto. Pero esta es la interacción más interesante que hemos tenido con uno».

El incidente, pese a no haber dejado heridos ni daños materiales, ha generado un gran debate entre los vecinos y las autoridades sobre el aumento de la presencia de fauna salvaje en zonas urbanizadas. Oro Valley se encuentra en una región donde el desierto y las áreas residenciales se entremezclan, por lo que no es raro que aparezcan animales como coyotes, jabalíes o serpientes. Sin embargo, un oso en un supermercado representa un caso excepcional, incluso para los más veteranos del departamento de policía.