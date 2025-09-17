Una ortodoncista explica cómo lavarte los dientes para evitar tener mal aliento: «En casa no lo puedes hacer»

Una de las peores situaciones al despertar en pareja es notar que el aliento huele mal. Aunque mantener una buena higiene bucodental ayuda a evitarlo, hay casos en los que resulta difícil remediar el problema. Pero, ¿qué hacer entonces?

Sobre este tema ha hablado recientemente la ortodoncista Almudena Herráez, conocida en redes sociales por compartir consejos sobre salud bucodental. En uno de sus últimos vídeos, explica que si a tu pareja le huele el aliento, lo primero de todo es revisar si se está lavando correctamente los dientes.

Al principio de la publicación, la experta advierte que el problema está en la lengua: si aparece con un tono blanquecino puede indicar acumulación de bacterias o incluso problemas digestivos. Otra causa habitual es la acumulación de sarro detrás de los dientes. En este caso no sirve el cepillado casero: «El sarro duro no se quita en casa, hay que acudir a una higiene profesional», apunta la experta.

Si todo esto está bajo control, la dentista asegura que conviene fijarse en otras señales. Una caries o una periodontitis pueden ser las responsables, y en casos más serios, incluso patologías como la diabetes o problemas estomacales.

¿Cómo lavarnos correctamente los dientes?

La especialista añade también en otro vídeo de su cuenta que si queremos lavarnos los dientes como un auténtico profesional, lo ideal es seguir unos pasos muy concretos. En el caso del cepillo manual, recomienda dividir la boca en cuatro cuadrantes y dedicar unos 30 segundos a cada uno, con movimientos circulares sobre las tres caras de cada diente.

Si en cambio usamos un cepillo eléctrico, la técnica cambia. Explica que basta con pausar el cabezal sobre cada superficie dental y dejar que la oscilación haga el trabajo. Aun así, es fundamental inclinar ligeramente el cepillo para que las cerdas alcancen también la encía. Después, toca limpiar la lengua, bien con el propio cepillo o con rascadores específicos que se encuentran fácilmente en farmacias.

Por ejemplo, es muy importante limpiar la lengua porque se acumulan muchas bacterias. También puede ser que tenga sarro acumulado detrás de los dientes, entonces le tocará hacerse una higiene dental. Si no es esto, te recomiendo ir al médico porque puede tener una caries o periodontitis, incluso problemas estomacales como diabetes.

El ritual se completa con el uso de hilo dental, al menos una vez al día, y finalmente el enjuague bucal, que ayuda a eliminar las bacterias que se resisten al cepillado. Puede parecer un proceso largo, pero según Herráez, es la manera más eficaz de evitar la halitosis y, de paso, mantener una boca sana.