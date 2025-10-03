Una ortodoncista explica qué son los agujeros entre los dientes: «Podemos perder alguna pieza»

La sonrisa es, sin duda, una de las cartas de presentación más poderosas que tenemos. Asimismo, cuidar nuestra boca va mucho más allá de lo estético, ya que una dentadura en buen estado favorece la digestión, reduce el riesgo de enfermedades de encías y contribuye al bienestar emocional y la autoestima. Por eso, cualquier alteración en los dientes y encías genera inquietud entre los pacientes, que muchas veces desconocen la causa de esos cambios. Consciente de esta preocupación, la doctora Almudena Herraiz, ortodoncista y copropietaria de Janer&Herraiz Ortodoncia, ha explicado a través de un vídeo en sus redes sociales qué son los llamados «agujeros entre los dientes» y qué consecuencias puede tener no prestarles la atención adecuada.

En su intervención, la especialista relató un caso habitual en cualquier consulta dental: «Hoy ha venido un paciente a la consulta preocupado porque después de una limpieza nota agujeros entre los dientes». Según explicó, la situación es mucho más común de lo que se cree, y lo primero que aclara es que estos huecos no aparecen por culpa de la higiene bucal. «Esos agujeros se llaman troneras y no, no se generan con la higiene», detalló.

Qué son las troneras y por qué aparecen

La ortodoncista explicó que entre los dientes siempre existe un pequeño espacio de tejido: «Entre los dientes siempre hay un triangulito de encía, eso se llama papila». Cuando no hay problemas, esa encía ocupa la mayor parte del lugar y no deja ver huecos. Sin embargo, con el paso del tiempo y en especial si la higiene no es la adecuada, se produce un fenómeno que cambia por completo la situación: «¿Qué pasa? Se va acumulando el sarro y se va metiendo en esa esquinita». El sarro, endurecido y depositado bajo la encía, termina desplazando esa papila.

Es entonces cuando, tras una limpieza dental, se hacen visibles los llamados triángulos negros. «En el momento que hacemos una higiene, lo que aparece es la tronera, que es ese triángulo negro», aclaró la experta en ortodoncias. El problema, sin embargo, no acaba ahí. La especialista subrayó que, si la acumulación de sarro continúa, el daño va en aumento: «A medida que se vaya acumulando más sarro, ese agujerito va a ir más grande, porque cuando aumenta perdemos hueso y lo que vamos a perder al final es nuestro diente».

La importancia de la prevención y la higiene

Frente a esta realidad, la ortodoncista insistió en que la prevención es clave. Si los pacientes comienzan a observar pequeñas troneras en su boca, lo primero que deben hacer es reforzar sus hábitos de limpieza: «Si ya ves en tu boca triángulos negros en algunas zonas, mejora tu higiene, sobre todo al pasarte el hilo dental». El uso del hilo es fundamental para limpiar esas zonas en las que el cepillo no llega con eficacia.

Noticia Relacionada Una ortodoncista señala las tres situaciones en las que no debes lavarte los dientes A. Cabeza Janira ha avisado de algunos riesgos para la salud bucodental a evitar

Consciente de que no siempre resulta sencillo incorporar este hábito, la especialista en salud dental recomendó a sus seguidores acudir a sus contenidos «si tenéis dudas de cómo cepillaros o cómo pasaros el hilo». De esta manera, busca acercar información práctica que ayude a los pacientes a cuidar su dentadura a diario.

Cuándo acudir al especialista

A pesar de que la higiene es fundamental, la experta señaló que hay casos en los que el problema ya ha avanzado demasiado y no basta con reforzar los hábitos diarios. «Si las troneras son ya grandes o incluso están asociadas a movimiento dental, ves a un periodoncista, porque podemos perder algún diente», advirtió. Además, la doctora subrayó la necesidad de no ignorar estas señales. El hecho de que la tronera sea visible significa que el sarro ya ha ocasionado un daño previo, y aunque se limpie la zona, la pérdida de encía y hueso puede ser irreversible.

En definitiva, los «agujeros entre los dientes» que tanto preocupan a muchos pacientes son, en realidad, un aviso del cuerpo de que algo no está funcionando bien en la boca. La prevención, la higiene constante y las revisiones periódicas con especialistas son las mejores herramientas para mantener la sonrisa no solo bonita, sino también sana y duradera.