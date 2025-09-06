La oposición más fácil de aprobar en España en 2025 con sueldo de hasta 1.700 euros: así son las pruebas de acceso y los requisitos

a oposición más fácil de aprobar en España en 2025 con sueldo de hasta 1.700 euros: así son las pruebas de acceso y los requisitos

Aunque el año comienza oficialmente en enero, septiembre es siempre el inicio de un nuevo curso. Se trata de un mes lleno de cambios, proyectos y retos que afrontar.

Tras el verano, son muchos los que llegan a la conclusión de que necesitan parar y tomar otra dirección. Hay quienes deciden cambiar de trabajo y hacer aquello que realmente les apasiona. También están los que apuestan por retomar los estudios. Las opciones son infinitas: matricularse en una carrera universitaria, aprender un idioma o prepararse una oposición. Esta última no es nada fácil, pues exige tiempo, compromiso y una organización al milímitro. Y es que, sin estos 'ingredientes', obtener una buena calificación es complicado.

Por ello, hay personas que se preguntan cuál es la oposición más fácil de aprobar en España este 2025. Aunque la respuesta es algo subjetiva, pues todo depende de las circunstancias y condiciones personales de los aspirantes, desde OpositaTest indican que hay ciertas variables que influyen en la dificultad objetiva de un proceso selectivo. Estas son algunas de las más importantes: el volúmen de temario, la titulación mínima necesaria para poder presentarse, la cantidad de plazas que se ofertan, la frecuencia con la que se convoque la prueba, etc.

Así pues, teniendo en cuenta estos aspectos, hay una oposición que se postulado como la más sencilla de superar. Te contamos cuál es, los requsitios, cómo son los exámenes y el salario que se puede llegar a ganar.

Esta es la oposición más fácil de aprobar en España en 2025

OpositaTest señala que la oposición más fácil de aprobar en España en 2025 es la de Auxiliar Administrativo del Estado. Se incluye en este grupo por los requisitos mínimos necesarios y por cómo son las pruebas para obtener una plaza.

Requisitos Tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

Cómo son las pruebas El programa tiene 28 temas .

Oposición con un ejercicio único dividido en dos partes : 30 preguntas correspondientes al Bloque I del programa y 30 preguntas de carácter psicotécnico.

Test de conocimientos ofimáticos (50 preguntas)

Cabe añadir que el cuerpo de auxiliares administrativos también existe en los organismos de comunidades autónomas, universidades o corporaciones locales.

Cúal es el sueldo de un auxiliar administrativo del Estado

Un auxiliar administrativo del Estado tiene un salario bruto mensual de entre 1.300 euros y 1.700 euros, incluyendo sueldo base, pagas extra y complementos​. Esto significa que el ingreso bruto anual es de entre 15.600 euros y 20.400 euros.

Es importante recordar que por cada tres años de servicio (trienio) acumulados, el funcionario recibe un incremento fijo en su salario. En el caso de los auxiliares (grupo C2), cada trienio equivale a 21,46 euros brutos más al mes (257,52 euros al año) sobre el sueldo base​.